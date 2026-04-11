Pune Deadly Road: मांजरी खुर्द–कोलवडी रस्ता मृत्यूचा सापळा; खड्डे, अवजड वाहतूक आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिक हैराण

मांजरी खुर्द : वाढते नागरीकरण, रहदारी आणि वाहनांची संख्या यामुळे मांजरी खुर्द - कोलवडी (ता. हवेली) हा सुमारे साडेचार किलोमीटरचा रस्ता अगोदरच धोकादायक झाला आहे. त्यातच फुटा फुटावर निर्माण झालेले रस्त्यावरील खड्डे, कुठे गायब तर कुठे उखडलेल्या साईड पट्ट्या आणि मिक्सर, डंपर सारख्या अवजड वाहनांची होणारी बेदरकार वाहतूक यामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनत चालला आहे. प्रवाशांना कमालीचा धोका निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या वारंवार बदलणाऱ्या अश्वासनांमुळे नागरिक व प्रवासी हैराण झाले असून या रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षित कधी होईल, असा सवाल त्यांच्याकडून केला जात आहे..मांजरी खुर्द कोलवडी या सुमारे साडेचार किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम प्रस्तावित आहे. हा रस्ता २४ मीटर रुंदीचा केला जाणार असून गेली तीन-चार वर्षापासून त्याचे प्राथमिक टप्प्यातील काम सुरू आहे. या मार्गाची अवस्था सध्या खूपच गंभीर स्वरूपाची असूनही प्रशासनाकडून मात्र हे काम रडत-खडत केले जात आहे. गेली अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले भूमापन व मूल्यांकन सर्वेक्षणाचे कामही अद्याप झालेले नाही..मांजरी खुर्द ते कोलवडी या दरम्यानचा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. तो रूंदीकरणाच्या प्रतीक्षेत असून, प्रत्यक्ष कामाला अद्याप गती मिळालेली नाही. प्रशासनाकडून विविध स्तरावर हालचाली सुरू असल्या तरी प्रत्यक्षात रस्त्याची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण होत आहे. कामासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादन प्रक्रिया, टाऊन प्लॅनिंग योजनेतील तांत्रिक बाबी आणि मंजुरीची प्रक्रिया यामुळे काम रखडल्याचे दिसून येत आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी विशेषतः मांजरी खुर्द गावच्या हद्दीत केवळ खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागत आहे. काही खड्ड्यांमध्ये दररोज पाणी साठून राहत आहे. टायरखलून दगडगोटे व धूळ उडत आहेत. त्यामुळे इतर प्रवाशांना अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे..धोकादायक अवजड वाहतुक :या रस्त्यावरून दिवसभर खडी, मुरूम, कृत्रिम वाळू व रेडीमिक्स वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या सुमारे दीडशे दोनशे खेपा होत असतात. त्यांची वाहतूक बेदरकारपणे होत आहे. त्याचे चालक सतत मोबाईलवर बोलत वाहने पळवत असतात. समोरील इतर वाहनांची व पादचाऱ्यांची त्यांच्याकडून अजिबात पर्वा केली जात नाही. त्यामुळे इतर वाहनांना वारंवार तुटलेल्या व धोकादायक साईडपट्ट्यांवर उतरावे लागते. यातून अनेकदा छोटेमोठे अपघात होत आहेत..टाऊन प्लॅनिंग योजनेतील कामेही थंडच :या भागासाठी टाऊन प्लॅनिंग योजनाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेत रस्त्यांचे रुंदीकरण, नवीन रस्ते व नागरी सुविधा यांचा समावेश असला तरी, अद्याप ती अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाची सध्या प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना योजनेबाबत वेळोवेळी नेमकी माहीत नसल्याने त्यांच्यामध्ये काळजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दरम्यान, स्थानिक पातळीवर रस्त्याची स्थिती अत्यंत खराब झाली असून अनेक ठिकाणी खड्डे, चिखल आणि अपुरी रुंदी यामुळे वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः थोडा पाऊस झाला तरी परिस्थिती अधिकच बिकट होते. वाढत्या वाहतुकीमुळे अपघाताचा धोका देखील वाढला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगूनही ते पाहणी करण्यासाठीही येत नाहीत. सध्या हा रस्ता जणू मृत्यूचा सापळा बनत चालला आहे. तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी त्याच्या डागडुजीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, अशी तक्रार येथील काही शेतकरी व प्रवाशांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शाखा अभियंता अश्विनी तोंडले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही.."दोन महिन्यापूर्वी आम्ही स्वखर्चाने मुरूम टाकून मांजरी खुर्द - कोलवडी रस्त्यावरील खड्डे बुजविले होते. मात्र, प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या जड वाहतुकीमुळे हे तात्पुरते काम तग धरू शकत नाही. स्थानिक रहिवासी व प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करण्याबरोबरच धुळीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा विषय गांभीर्याने घेवून तातडीने खड्डे बुजवावेत. अधिकाऱ्यांना परिस्थिती माहीत असूनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवा लागेल."सुषमा मुरकुटे - पंचायत समिती सदस्या."रस्त्यामधील बाधित जमीन, त्यावरील बांधकाम, वृक्ष याबाबतचा मूल्यांकन अहवाल त्या त्या विभागाकडे पाठवलेला आहे. जमीन मूल्यांकनाबाबत दुरुस्ती अहवाल मागविला होता. त्याचे काम येत्या आठवडाभरात होईल. त्यातून पुढील टप्प्याच्या कामाला चालना मिळणार आहे."सुनील देशपांडे - अभियंता, अतुल इंजीनियरिंग कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड.