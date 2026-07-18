Pune: रूंदीकरण राहूदेत किमान खड्डे तरी बुजवा, हतबल प्रवाशांचे प्रशासनाला साकडे

कृष्णकांत कोबल मांजरी खुर्द: येथील मांजरी खुर्द - कोलवडी (ता. हवेली) रस्त्याची मोठ्याप्रमाणात चाळण झाली असून त्यावरून प्रवास करताना वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही नाकी नऊ आले आहे. गेली अनेक वर्षांपासून मागणी करूनही प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने हतबल प्रवाशांनी "रूंदीकरण राहूदेत किमान खड्डे तरी बुजवा," असे साकडे घातले आहे..मांजरी खुर्द - कोलवडी हा रस्ता सुमारे साडेचार किलोमीटरचा आहे. येथून श्रीक्षेत्र थेऊर, सोलापूर रस्ता, केसनंद, लोणीकंद अशी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत रस्त्यावर पावलोपावली खोल व मोठ्या व्यासाचे खड्डे व इतर समस्या आहेत. जिल्हा प्रमुख मार्ग असलेल्या या रस्त्याचे २४ मीटर रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. गेली पाच वर्षात प्रशासनाकडून नुकतेच केवळ मोजणीचेच काम झाले आहे. आता संपादन प्रक्रियाही गती शून्य दिसत आहे. त्यातच सार्वजनिक बांधकाम विभागही मार्गाच्या डागडुजीबाबत उदासीन दिसत आहे. त्यामुळे या रस्त्याची परिस्थिती अतिदुर्गम भागातील रस्त्यांपेक्षाही काही पटीने बिकट झाली आहे..Beed: अतिक्रमण हटवताच दुसऱ्या दिवशी ‘जैसे थे’; शहरातील मुख्य रस्ता पुन्हा कोंडीत : पालिकेच्या सुस्त कारभारामुळे फेरले पाणी.रस्त्यावरील खडी उडून गेल्याने मोठ्याप्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. कॉंक्रिटीकरणही तुटले आहे. साईड पट्ट्या गायब झालेल्या आहेत. पावसात पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यांमुळे तर इतरवेळी धुळीमुळे प्रवासी हैराण होत आहेत. त्यातूनच जीवघेणी डंपर वाहतूक होत आहे. अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. पथदिवे नसल्याने रात्रीच्या प्रवासात केवळ अंदाजाने प्रवास करावा लागत आहे. प्रवाशांना एवढा त्रास असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र ढुंकूनही पाहायला तयार नाही, अशी तक्रार पंचायत समिती सदस्य सुषमा मुरकुटे, सरपंच विनायक गायकवाड यांनी केली असून आठवडाभरात रस्ता दुरुस्त न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.."शहराला लागून असलेल्या मांजरी खुर्द, आव्हाळेवाडी, केसनंद या गावांच्या परिसरातील प्रमुख रस्त्यांसह इतर रस्त्यांचीही मोठ्याप्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे. मंजूर रस्त्यांची कामे निधी अभावी काही वर्षांपासून रखडलेली आहेत. दररोज वाढत असलेल्या वाहतुकीला त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. स्थानिक शेतकरी, व्यवसायिक, विद्यार्थी व दैनंदिन कामकाजासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना त्यामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परिसरातील या सर्व रस्त्यांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे."-बापूसाहेब पठारे, आमदार.पुणे हादरलं! तरुणावर ८ जणांचा गोळीबार, जीव वाचवण्यासाठी पाण्यात मारली उडी; घटनेनं खळबळ."पहिली मोजणी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर काही तक्रार अर्ज आले होते. त्यामुळे पुन्हा मोजणी करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर मोबदला दर निश्चिती होवून पुढील कार्यवाही होईल."-सुरेखा माने, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन"रस्त्याला ड्रेनेज नसल्याने त्यावर येणारे पाणी काढून देता येत नाही. त्यामुळे पाणी साचून रस्ता वारंवार नादुरुस्त होत आहे. भूसंपादन झाल्याशिवाय शेतकरीही तसे काम करू देत नाहीत. पुढील आठवड्यात मुरूम टाकून रस्ता दुरुस्त केला जाईल."-राजू चौधरी,शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.