पुणे

Pune: रूंदीकरण राहूदेत किमान खड्डे तरी बुजवा, हतबल प्रवाशांचे प्रशासनाला साकडे

Manjari Khurd-Kolwadi Road in Poor Condition; पुणे जिल्ह्यातील मांजरी खुर्द-कोलवडी रस्त्यावरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे प्रवासी, विद्यार्थी आणि वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
Pune

Pune

esakal

प्रशांत पाटील
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कृष्णकांत कोबल

मांजरी खुर्द: येथील मांजरी खुर्द - कोलवडी (ता. हवेली) रस्त्याची मोठ्याप्रमाणात चाळण झाली असून त्यावरून प्रवास करताना वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही नाकी नऊ आले आहे. गेली अनेक वर्षांपासून मागणी करूनही प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने हतबल प्रवाशांनी "रूंदीकरण राहूदेत किमान खड्डे तरी बुजवा," असे साकडे घातले आहे.

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