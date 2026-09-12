पुणे

Leopard Terror: मांजरी खुर्दमध्ये बिबट्याचा कहर; गोठ्यात घुसून वासराचा फडशा, शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

मांजरी खुर्द परिसरात बिबट्याचा वाढता वावर; गोठ्यात घुसून वासराचा बळी, शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Leopard enters cattle shed, kills calf in Manjari Khurd.

Leopard enters cattle shed, kills calf in Manjari Khurd.

esakal

कृष्णकांत कोबल
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मांजरी खुर्द : परिसरात बिबट्याची दहशत कायम असून, शुक्रवारी मध्यरात्री माणिकनगर परिसरात गोठ्यात बांधलेल्या वासरावर बिबट्याने हल्ला करून त्याचा फडशा पाडल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरातील शेतकरी व इतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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