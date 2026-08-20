पुणे

मनोहर चिंधे यांचे निधन*

मनोहर चिंधे यांचे निधन*
Published on

KUK26B06494

मनोहर चिंधे
कुकाणे ः नेवासे तालुक्यातील माळीचिंचोरा येथील प्रगतिशील शेतकरी मनोहर राजाराम चिंधे (वय ८०) यांचे रविवारी निधन झाले. त्यांच्या पश्‍चात दोन मुले, दोन मुली, भाऊ, असा परिवार आहे. एकनाथ चिंधे व नवनाथ चिंधे यांचे ते वडील होत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

emotional stories from Maharashtra
agricultural practices in Maharashtra
progressive farmers in Maharashtra
challenges faced by farmers
Manohar Chindhe obituary
Nevashe taluka news
farming community tributes
influence of farmers in India
agriculture innovations in Maharashtra
legacy of Manohar Chindhe
rural development stories
family of farmers in Maharashtra
remembering influential farmers
Marathwada farming news
farmer tribute articles
मनोहर चिंधे निधन
नेवासा तालुका शेतकऱ्यांची माहिती
शेतकरी हताशता आणि श्रद्धांजली
प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा वारसा
कृषि क्षेत्रातील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व
शेतकऱ्यांची पार्श्वभूमी
दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांचे जीवन
शेतकऱ्यांसाठी शैक्षणिक व उपक्रम
महाराष्ट्रातील ग्रामीण खबर
शेतीशी संबंधित लोकेशन व बातम्या
शेतकऱ्यांची अभिव्यक्ती
शेतकऱ्यांचे योगदान आणि समस्या
Marathi News Esakal
www.esakal.com