पुणे

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील शिवाजीनगर न्यायालयात हजर; नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याच्या आरोप

नाटकांचे प्रयोग आयोजित करून त्याचे पैसे न दिल्याप्रकरणी व नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याचा आरोप.
Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - नाटकांचे प्रयोग आयोजित करून त्याचे पैसे न दिल्याप्रकरणी व नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील शुक्रवारी (ता. ३१) रोजी शिवाजीनगर न्‍यायालयात हजर झाले.

Loading content, please wait...
pune
drama
Court
marathi drama
Appearing
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com