Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील शिवाजीनगर न्यायालयात हजर; नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याच्या आरोप

पुणे - नाटकांचे प्रयोग आयोजित करून त्याचे पैसे न दिल्याप्रकरणी व नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील शुक्रवारी (ता. ३१) रोजी शिवाजीनगर न्यायालयात हजर झाले..या प्रकरणात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जी. आर. डोरनालपल्ले यांच्या न्यायालयात या गुन्ह्यातून दोषमुक्त करून हे प्रकरण निकाली काढावे, असा अर्ज केला आहे. या अर्जावर १८ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे..जरांगे- पाटील न्यायालयात हजर झाल्यावर यावेळी त्यांचे वकील ॲड. हर्षद निंबाळकर व ॲड. शिवम निंबाळकर यांनी त्यांची न्यायालयात बाजू मांडली. नाटकाच्या प्रयोगाची नोंदणी (बुक) करण्यापूर्वीच त्यांनी आगाऊ पाच लाख रुपये दिले होते. नाटकाबाबत झालेल्या करारावर त्यांनी स्वाक्षरी केली नाही. या प्रकरणात जरांगे-पाटील यांच्या विरोधात कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत..फसवणूक करण्याचा त्यांचा कोणताही उद्देश नव्हता. त्यांच्यावर आरोप निश्चिती करण्यास पुरेसे पुरावे नाहीत. त्यामुळे त्यांना गुन्ह्यातून वगळावे', असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला. या अर्जावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले. त्यावेळच्या सुनावणीत सरकारी वकील ॲड. डी. सी. खोपडे, मूळ फिर्यादीचे ॲड. खंडेराव टाचले, ॲड. आकाश बिराजदार यांचा युक्तिवाद होणार आहे..काय आहे प्रकरण?नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याबाबत जरांगे यांच्यासह अर्जुन प्रसाद जाधव, दत्ता बहीर (सर्व रा. ता. अंबड, जि. जालना) यांच्याविरोधात फसवणूक, तसेच अपहार केल्याच्या आरोपावरून कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्याबाबत धनंजय घोरपडे (रा. वारजे) यांनी फिर्याद दिली होती..या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी जरांगे यांनी अर्ज केला आहे. प्रकृती अस्वास्थामुळे मागील काही सुनावण्यांना जरांगे-पाटील हे उपस्थित राहू शकले नव्हते. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने ते शुक्रवारी उपस्थित राहिले..