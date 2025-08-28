पुणे

Manoj Jarange Patil News : मोठी बातमी ! मराठा कार्यकर्त्याचा मुंबईला जाताना हृदयविकाराने मृत्यू, मनोज जरांगेंनी व्यक्त केली हळहळ

Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील हे हजारो मराठा कार्यकर्त्यांसह जुन्नर मुक्कामी होते. सकाळी कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह होता. मनोज जरांगे पाटील यांनी शिवनेरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी माध्यमांशी संवादही साधला यानंतर ते मुंबईकडे रवाना झाले.
Manoj Jarange Patil News : मोठी बातमी ! मराठा कार्यकर्त्याचा मुंबईला जाताना हृदयविकाराने मृत्यू, मनोज जरांगेंनी व्यक्त केली हळहळ
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. मनोज जरांगे पाटील आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले असून आज ते जुन्नर येथे दाखल झाले.

  2. आंदोलनादरम्यान जुन्नरमध्ये बीडच्या सतीश देशमुख या मराठा कार्यकर्त्याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला.

  3. या घटनेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी हळहळ व्यक्त करून कार्यकर्त्यांना धीर दिला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. २७ ऑगस्टला ते अंतरवाली सराटीतून निघाले. आज २८ ऑगस्ट रोजी ते पुणे जिल्ह्यातील शिवनेरी किल्ल्यावर दाखल झाले. दरम्यान जुन्नरमध्ये पोहोचताच एक दु:खद घटना घडली. एका मराठा आंदोलकाचा हृदयवविकारामुळे मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
maratha Agitation
Shivneri
Manoj Jarange Patil
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com