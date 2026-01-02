Manoj Jarange: 'दहा वाजेपर्यंत MPSCच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडवा, नाहीतर...', मनोज जरांगे नदीपात्रात ठाण मांडून, मुख्यमंत्री फोनवरुन बोलणार

MPSC Candidate: पीएसआय, एसटीआय परीक्षा पुढे ढकलून परीक्षार्थींना एका वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, या मागमीसाठी पुण्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. शनिवारी रात्री १० वाजेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी यावर तोडगा काढावा, नाहीतर मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करावी लागेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिला आहे. .जोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही तोपर्यंत नदीपात्रातून उठणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. सरकारने मागण्यांकडे लक्ष दिलं नाहीतर महानगर पालिका निवडणुकीत मोठा फटका बसेल, असंही जरांगे पाटील म्हणाले. या आंदोलनामध्ये शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. यावेळी आंदोलकांनी 'पाटील-पाटील..' अशा घोषणा दिल्या..नेमकी मागणी काय?पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या (पीएसआय) भरती परीक्षेसाठी वयोमर्यादा वाढण्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून मागणी होऊनही राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या उमेदवारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुण्यातील शास्त्री रस्ता येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु आहे..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ४ जानेवारीला महाराष्ट्र गट ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. मात्र जाहिरात २९ जुलै २०२५ ला प्रसिद्ध झाली आहे. ही जाहिरात येण्यासाठी सात महिने उशीर झाला. त्यामुळे अनेक उमेदवार अपात्र ठरून संधी हिरावली जात आहे, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ही परीक्षा एक वर्ष पुढे ढकलून वयोमर्यादा वाढवण्यात यावी. वयोमर्यादेची गणना करण्याचा कालावधी १ जानेवारी २०२५ गृहित धरण्याची मागणी आहे..दरम्यान, विद्यार्थ्यांचा प्रश्न समजून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मनोज जरांगे पाटलांशी फोनवरुन बोलणार आहेत. काही वेळात मुख्यमंत्र्यांची जरांगे पाटलांशी फोनवरून चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.