Manoj Jarange: 'दहा वाजेपर्यंत MPSCच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडवा, नाहीतर...', मनोज जरांगे नदीपात्रात ठाण मांडून, मुख्यमंत्री फोनवरुन बोलणार

MPSC Protest in Pune Manoj Jarange Patil Warns Govt Over PSI Exam Age Limit: मनोज जरांगे पाटील यांनी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तात्काळ प्रश्न सोडवण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
MPSC Candidate: पीएसआय, एसटीआय परीक्षा पुढे ढकलून परीक्षार्थींना एका वर्षाची मुदतवाढ द्यावी, या मागमीसाठी पुण्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. शनिवारी रात्री १० वाजेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी यावर तोडगा काढावा, नाहीतर मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करावी लागेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिला आहे.

