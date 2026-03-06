केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षेत दुष्काळी जालीहाळचा मनोज पाटील उत्तीर्ण

MGV26B15505
मनोज पाटील
---
दुष्काळी जालीहाळचा मनोज पाटील यूपीएससीत यशस्वी
४९३ वा क्रमांक पटकावून ठरला गावातील पहिला विद्यार्थी; सहाव्या प्रयत्नात यश
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. ६ : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या निकालात मंगळवेढा तालुक्यातील दक्षिण भागातील दुष्काळी जालीहाळ गावातील मनोज रामचंद्र पाटील यांनी ४९३ वा क्रमांक मिळवत यश संपादन केले. जालीहाळ गावातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होणारे ते पहिले विद्यार्थी ठरल्याने गावात जल्लोष साजरा करण्यात आला.
जालीहाळ गावातील बहुतांश नागरिकांना रोजगाराची साधने मर्यादित असल्याने ऊसतोड हंगामात स्थलांतर करावे लागते. गावात पहिली ते चौथीपर्यंतच शिक्षणाची सोय आहे. अशा परिस्थितीत मनोज पाटील यांनी जिद्दीच्या जोरावर हे यश मिळवले.
त्यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सोलंकरवाडी येथे झाले. माध्यमिक शिक्षण लक्ष्मीदेवी विद्यामंदिर, रड्डे येथे पूर्ण केले. त्यानंतर संगमेश्वर महाविद्यालय, सोलापूर येथून महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले. पुढे गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, संभाजीनगर येथून अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले.
स्पर्धा परीक्षेतून अधिकारी होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी मागील चार वर्षांपासून यूपीएससीची तयारी केली. सहाव्या प्रयत्नात त्यांना हे यश मिळाले. पुणे व दिल्ली येथे राहून त्यांनी परीक्षेची तयारी केली. वैकल्पिक विषयासाठी दिल्लीतील हमदर्द इन्स्टिट्यूट येथे मार्गदर्शन घेतले. दररोज आठ ते दहा तास अभ्यास करून त्यांनी हे यश संपादन केले. सध्या ते मंत्रालयातील कौशल्य विकास विभागात सहायक सल्लागार म्हणून चार महिन्यांपासून कार्यरत आहेत.
त्यांचे वडील सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत. त्यांच्या यशाबद्दल माजी सरपंच सचिन चौगुले, श्रीमंत पाटील, बसवंत पाटील, रवींद्र पाटील आदींसह ग्रामस्थांकडून अभिनंदन होत आहे.
यशाबद्दल मनोज पाटील म्हणाले, मनात जिद्द आणि चिकाटी ठेवून सातत्याने प्रयत्न केले तर यश नक्की मिळते. वडिलांनी दिलेल्या पाठबळामुळेच मी ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकलो.
---
कोट
मुलामध्ये कष्ट करण्याची जिद्द होती. चौथी व सातवी शिष्यवृत्तीत तो जिल्हा गुणवत्ता यादीत आला होता. दहावीत तालुक्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. त्याची बुद्धिमत्ता पाहून आम्ही त्याला अधिकारी बनवण्याचे स्वप्न पाहिले आणि त्यासाठी पाठबळ दिले. ग्रामीण भागातही गुणवंत विद्यार्थी आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण भागात अभ्यासिका उभारल्या पाहिजेत.
- रामचंद्र पाटील, पालक
