MIT ADT Boxing: एमआयटी एडीटी विद्यापीठात राज्यस्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धा उत्साहात

लोणी-काळभोर: एमआयटी आर्ट, डिझाइन अँड टेक्नॉलॉजी (एडीटी) विद्यापीठात राज्यस्तरीय आमंत्रित मुष्ठीयुद्ध (बॉक्सिंग) स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली.सदर स्पर्धा बँटमवेट, लाईटवेट, वेल्टरवेट, लाईट मिडलवेट, मिडलवेट, लाईट हेवीवेट, क्रूझरवेट आणि हेवीवेट अशा विविध वजन गटांत झाली. स्पर्धेचे उद्घाटन अर्जुन पुरस्कारप्राप्त मुष्ठीयोद्धा कॅप्टन गोपाल देवांग तसेच ऑलिम्पियन व अर्जुन पुरस्कारप्राप्त मुष्ठीयोद्धा मनोज पिंगळे यांच्या हस्ते करण्यात आले..यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. राजेश एस., प्रोवोस्ट डॉ. सायली गणकर, प्र.कुलगुरू डाॅ.नचिकेत ठाकूर, क्रीडा विभाग संचालक व शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त प्रा. पद्माकर फड, डॉ. अतुल पाटील आदी उपस्थित होते. स्पर्धेअंती सर्व वजन गटांतील विजेत्यांना सुवर्णपदके व उपविजेत्यांना रौप्यपदकांसह तब्बल एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या पारितोषिकांनी गौरविण्यात आले..या स्पर्धेत राज्यातील युवा विकास मंच, मनोज पिंगळे क्रीडा अकादमी, नॉकआउट बॉक्सिंग अकादमी, मुंबई बॉक्सिंग अकादमी, स्टार बॉक्सिंग अकादमी, कोंढवा बॉक्सिंग अकादमी, खराळवाडी बॉक्सिंग अकादमी, के.डी. बॉक्सिंग अकादमी, बीएमएसए अकादमी, बीव्हीजीपी बॉक्सिंग अकादमी तसेच डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी क्रीडा अकादमी आदी नामांकित अकादमींच्या मुष्ठीयोद्ध्यांनी सहभाग घेतला आणि निकराच्या लढती रंगवल्या.स्पर्धेअंती मिडलवेट गटात (७० ते ७५ किलो) के.डी. बॉक्सिंग अकादमी मुंबईच्या मिथेश राठोड याला 'सर्वोत्कृष्ट बॉक्सर' तर हेवीवेट गटात (८५ ते ९० किलो) एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या आर्या औटी याला 'सर्वोत्कृष्ट चॅलेंजर' पुरस्काराने गौरविण्यात आले.