सकल मराठा समाज आंदोलन बाळे

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सोलापूर ः महामार्गावरील आंदोलनामुळे लागलेल्या वाहनांच्या रांगा.
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सोलापूर ः महामार्गाच्या मधोमध ठिय्या देऊन आंदोलन करताना मराठा समाजबांधव व भगिनी.
मराठा समाजाने अर्धा तास रोखला महामार्ग
बाळे पुलाजवळ ठिय्या; सोलापूर-पुणे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ८ : अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा अकरावा दिवस सुरू असतानाच त्यांच्या समर्थनार्थ सोलापुरात सकल मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बाळे पुलाजवळ मंगळवारी ठिय्या देत सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग अर्धा तास रोखण्यात आला. त्यामुळे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या, तर घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. संतप्त आंदोलकांनी यावेळी सरकारविरोधात आक्रोश व्यक्त केला. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत ‘एक मराठा, लाख मराठा’च्या घोषणा देण्यात आल्या.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला दहा दिवस उलटूनही सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप राजन जाधव यांनी केला. यापूर्वीही आंदोलनाच्या वेळी मंत्र्यांकडून आश्वासने देण्यात आली; मात्र त्यानंतर मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे यावेळी केवळ आश्वासनांवर माघार घेणार नसून, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार राजन जाधव यांनी व्यक्त केला.
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आंदोलनातील ठळक मुद्दे
- अन्न-पाण्याविना उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त
- जरांगेंच्या प्रकृतीला काही धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवर
- मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकारने समाजाच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये
- जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याचे ते स्वतः जाहीर करतील, त्याच दिवशी आम्ही आंदोलन थांबवू
- तोपर्यंत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही
- आंदोलनात महिला आंदोलकांनीही सहभाग
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कोट
- मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन ही निर्णायक लढाई आहे. १२ सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकार जाणूनबुजून जरांगे-पाटलांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करतेय. जरांगे पाटलांच्या जीवाला जर बरं-वाईट झालं, तर मराठा समाजाचं आग्यामोहोळ उठल्याशिवाय राहणार नाही.
- सोमनाथ राऊत, मराठा आंदोलक
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