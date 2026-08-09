पुणे

मराठा क्रांती मोर्चाचे उपोषण सुरू

मराठा क्रांती मोर्चाचे उपोषण सुरू
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छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आणि शाश्वत आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चातर्फे रविवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील उपोषणास बसले आहेत. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास मराठा क्रांती मोर्चातील पदाधिकारी क्रांती चौकात दाखल झाले होते. त्यानंतर काही वेळातच या उपोषणाला सुरवात झाली.

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