Marathi Bhasha Gaurav Din: माय मराठी मरते इकडे....

पुणे : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा जाहीर होऊनही दीड वर्षांत निधीच नाही... गेल्या दोन वर्षांत २५५ मराठी शाळा बंद... ग्रंथालयांची उपेक्षा... अनुवाद समिती, मराठी भाषा भवनाची इमारत यांची केवळ आश्वासने... हे आणि बरेच काही! आज कवी कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनानिमित्त 'मराठी भाषा गौरव दिन' साजरा होत असताना मराठीची ही सद्य:स्थिती आहे..विश्व मराठी संमेलनाच्या उत्सवात मग्न असलेले सरकार केवळ निधीची उधळण आणि घोषणांचा पाऊस पाडण्यातच धन्यता मानते आहे. त्यामुळे कुसुमाग्रज यांच्याच शब्दांत 'माय मराठी मरते इकडे...' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे..मराठी भाषा गौरव दिन साजरा होत असताना दरवर्षी मायमराठीचे सोहळे साजरे केले जातात, पण कोणत्याही वर्षी भाषेच्या स्थितीत मात्र यत्किंचतही फरक पडलेला दिसत नाही. याउलट वर्षागणिक ही स्थिती गंभीरच होत असल्याचे निरीक्षण भाषातज्ज्ञ नोंदवतात. 'भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचाही दिवा विझे', हे कुसुमाग्रजांनीच सांगून ठेवले आहे. पण मराठी शाळा बंद होत असताना, मराठीचा व्यवहारातील वापर आक्रसत असतानाही कृतिशून्य असणाऱ्या सरकारला याचे गांभीर्य कळत नाही, असे मत साहित्यिकांनी व्यक्त केले..कोणतेही लाभ नाहीतगेल्या काही वर्षांतील मराठीविषयक धोरणांची, उपाययोजनांची स्थिती पाहिली असता हे खरे असल्याचे दिसून येते. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर होऊन दीड वर्ष झाले असले तरी अद्याप त्याचे कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत तब्बल २५५ मराठी शाळा बंद पडल्या असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच सांगितले आहे. मराठी भाषा धोरणात बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्याची शिफारस करण्यात आली असली तरी सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे टाळले आहे. किंबहुना प्राथमिक शिक्षणात हिंदीसक्तीची टांगती तलवार आहे. अनुवाद समितीची घोषणा झाली असली तरी ती कागदावरच आहे. दुसरीकडे सरकार मात्र उत्सवी उपक्रमांसाठी निधी देण्यापलीकडे उपाययोजना करत नाही..Premium| Author Vishwas Patil: मराठीतील थोर लेखक 'ज्ञानपीठ' पुरस्कारापासून कंपूशाहीमुळे वंचित?.मराठी शाळा बंद पडत असल्याची स्थिती चिंताजनक आहे. कारण एखाद्या गावातील मराठी शाळा बंद पडत असताना त्या गावातील लोक एकत्र येऊन शाळा बंद पडू नये, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसत नाहीत. त्यामुळे एकवेळ सरकार उदासीन तरी चालेल, पण लोक उदासीन आहेत, याची मला अधिक चिंता वाटते.- विश्वास पाटील, विद्यमान संमेलनाध्यक्ष.माय मराठी लक्तरे नेसून तुमच्या दारात उभी आहे', हे कुसुमाग्रज यांनी केलेले विधान आजही पूर्णतः खरे आहे. सगळा देखावा होतो आहे, मखर सजवले जात आहे आणि आतली मराठी भाषेची मूर्ती मात्र लक्तरलेली आहे, अशीच आजची स्थिती आहे. मराठी व्यवहारात राहिली तरच टिकणार आहे, उत्सवी मखरातून टिकणार नाही. मराठी शाळा बंद पडत आहेत, पालक मुलांना मराठी शिकवायला तयार नाहीत. साहित्य संमेलन भरवण्यासाठी साहित्य निर्मिती करणारी पिढी तयार होणार का, हाच प्रश्न आहे.- डॉ. तारा भवाळकर, ९८ व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष.Nagpur News: विद्यार्थी नसल्यानं मराठी शाळा बंद कराव्या लागतायत, राज्य सरकारचा युक्तिवाद, हायकोर्टानं फटकारलं...मराठी भाषा टिकविण्यासाठी मराठी शाळा टिकवल्या पाहिजेत. त्यासाठी तयार केलेल्या बृहद आराखड्याची अंमलबजावणी करायला हवी. ज्या शाळा बंद पडत आहेत, तिथे सर्वोत्तम शिक्षक पाठवून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्या शिक्षकांना सर्वतोपरी पाठबळ द्यावे. या शाळा टिकविण्यासाठी तिथे वाचन संस्कृती वाढवणे गरजेचे आहे, शालेय ग्रंथालयांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.- लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष - भाषा सल्लागार समिती आणि माजी संमेलनाध्यक्ष.