Marathi Bhasha Gaurav Din: माय मराठी मरते इकडे....

The Irony of Marathi Bhasha Gaurav Din: मराठी भाषा गौरव दिन साजरा होत असतानाही मराठी शाळा बंद पडणे, अभिजात दर्जासाठी निधीचा अभाव आणि भाषा धोरणांची अपूर्ण अंमलबजावणी अशी गंभीर स्थिती समोर येत आहे.
पुणे : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा जाहीर होऊनही दीड वर्षांत निधीच नाही... गेल्या दोन वर्षांत २५५ मराठी शाळा बंद... ग्रंथालयांची उपेक्षा... अनुवाद समिती, मराठी भाषा भवनाची इमारत यांची केवळ आश्वासने... हे आणि बरेच काही! आज कवी कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनानिमित्त ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा होत असताना मराठीची ही सद्य:स्थिती आहे.

