कळसकरवाडीत मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात
दहिवडी, ता. ३ : मराठी भाषा ही साधी, सरळ, सोपी आणि गोडवा जपणारी आहे. हा गोडवा जपायचा असेल, तर मराठी भाषेचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन बालभारतीचे सदस्य ताराचंद्र आवळे यांनी केले.
कळसकरवाडी (ता. माण) येथे श्री जोतिबा मंदिर समिती, गाडगेबाबा समृद्ध जाणिवा प्रेरणा केंद्र व मराठी भाषा गौरव दिवस समिती यांच्या वतीने मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते. या वेळी गांधीवादी कार्यकर्ते जीवन सर्वोदयी, तसेच संयोजक व ज्येष्ठ साहित्यिक परशुराम घोरपडे, विठ्ठल पवार, माजी वरिष्ठ मुख्याध्यापक ना. द. चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
ताराचंद्र आवळे म्हणाले, ‘‘दैनंदिन व्यवहारात मराठी भाषेमध्ये अनेक शब्द इतर भाषांमधील वापरले जातात. हे असेच घडत गेले तर मराठी भाषा ही मराठी राहणार नाही. स्थानिक भाषा जर जगल्या, तर संवादाची मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल व ती आपले अस्तित्व टिकवून ठेवेल.’’
जीवन सर्वोदयी म्हणाले, ‘‘बालवयातील संस्कार फार महत्त्वाचे आहेत. आपली मुले मराठी शाळेत पाठवा. वाचनालयात जाऊन पुस्तके वाचा व आपल्या जीवनाला आकार द्या. नवनव्या साहित्यिकांची पुस्तके वाचा, त्यांना अभिप्राय द्या. यातून अधिक सकस व दर्जेदार साहित्य आपल्या हाती पडेल व मराठी भाषा दर्जेदार होईल.’’
या वेळी ग्रंथ दिंडीचे पूजन करण्यात आले, तसेच एक हजार पुस्तकांचे ग्रंथ प्रदर्शन भरवण्यात आले होते. यानिमित्ताने हस्ताक्षर, निबंध, काव्यवाचन, कथा लेखन, कथाकथन या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धांमध्ये कळसकरवाडी, कुळकजाई, श्रीपालवन, आंधळी, मलवडी, गाडेवाडी, शिंदी, भांडवली अशा विविध शाळांतील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यशस्वी विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र व पुस्तके भेट देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला.
ज्येष्ठ साहित्यिक परशुराम घोरपडे यांनी प्रास्ताविक केले. सलिमा शेख यांनी सूत्रसंचालन केले, तर अजय घोरपडे यांनी आभार मानले. या वेळी प्राथमिक, माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी, स्पर्धक, पालक, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कळसकरवाडी (ता. माण) : मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमातील यशस्वी विद्यार्थ्यांसह ताराचंद्र आवळे, जीवन सर्वोदयी आदी मान्यवर.
