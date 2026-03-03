सासवड एसटी आगारात कुसुमाग्रजांच्या प्रतिमेचे पूजन
सासवड, ता. ३ : मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या सासवड आगारात मराठी भाषेचा गौरव करण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या कार्यक्रमाला ग्राहक मंच पुणे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी सुकळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कुसुमाग्रज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आणि दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी एसटी महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रवासी उपस्थित होते.
वाहतूक नियंत्रक पोपट जैनक यांनी मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. तिचा स्वाभिमान आणि अभिमान नेहमीच जपला पाहिजे. आपली भाषा अधिक समृद्ध करण्यासाठी आणि ती उंचीवर नेण्यासाठी प्रत्येकाने आग्रही राहिले पाहिजे, असे सांगितले. तर वाहतूक नियंत्रक मनिषा भोईटे यांनी कुसुमाग्रजांची प्रसिद्ध कणा ही कविता सादर केली.
या प्रसंगी वाहतूक निरीक्षक सुनील येळे यांनी स्वागत केले. कार्यक्रमाला सहाय्यक कार्यशाळा अधीक्षक दत्तात्रेय मदने, वाहतूक नियंत्रक कैलास जगताप, कामगार संघटनेचे गणेश भुजबळ तसेच लक्ष्मी गायकवाड, रूपाली गिरमे, प्रवीण गायकवाड, रामचंद्र गावडे, प्रतीक्षा यादव, अमित वाल्मिकी आणि ज्योत्स्ना कवळे यांसह अनेक कर्मचारी व प्रवासी बांधव उपस्थित होते. सुनील येळे यांनी आभार मानले.
