मल्लिकार्जुन विद्यालयात कवितांचे सादरीकरण
न्हावरे, ता. २७ : शिरूर तालुक्यातील न्हावरे येथील श्री मल्लिकार्जुन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात मराठी राजभाषा दिन उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला.
मराठी राजभाषा दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमात कुसुमाग्रज तथा विष्णू वामन शिरवाडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन विद्यालयाचे प्राचार्य बाळासाहेब भालेराव व डॉ. अविनाश कामठे यांच्या हस्ते करण्यात आले. मराठी भाषेचे महत्त्व, तिचा गोडवा आणि समृद्ध परंपरा विद्यार्थ्यांना पटवून देण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य बाळासाहेब भालेराव होते. याप्रसंगी बोलताना प्राचार्य भालेराव यांनी मराठी भाषा समृद्ध करण्यात संतांचे व साहित्यिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. यावेळी गणेश गायकवाड व पी. के. जगताप यांनीही मनोगत व्यक्त केले. तर अनेक विद्यार्थिनींनी प्रभावी मनोगते व हृदयस्पर्शी कविता सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. मराठी भाषेचा अभिमान व अस्मिता जतन करण्याची गरज त्यांनी आपल्या मनोगतातून प्रभावीपणे व्यक्त केली. डॉ. अविनाश कामठे यांनी सूत्रसंचालन केले. धनंजय शितोळे यांनी आभार मानले.
