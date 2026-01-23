मराठी भाषेचे संवर्धन काळाची ही गरज : प्रा.डॉ.राजकुमार पवार
सांगोला : येथील सांगोला महाविद्यालयामध्ये मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये बोलताना प्रा. डॉ. राजकुमार पवार.
मराठी भाषेचे संवर्धन काळाची गरज
प्रा. राजकुमार पवार; भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त कार्यक्रम
महूद, ता. २३ : मराठी भाषा ही आपली मातृभाषा आहे. तिचे जतन व संवर्धन करणे गरजेचे आहे, असे विचार प्रा. डॉ. राजकुमार पवार यांनी व्यक्त केले.
सांगोला महाविद्यालयामध्ये मराठी विभाग, संगणक विभाग व अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाच्या वतीने मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून मंगळवेढा येथील संत दामाजी महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. राजकुमार पवार हे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रभारी प्राचार्य डॉ. सुरेश भोसले होते. यावेळी प्रा. डॉ. रामचंद्र पवार, प्रा. डॉ. आर. आर. ताटे उपस्थित होते.
प्रा. डॉ. राजकुमार पवार म्हणाले, की कोणतीही भाषा ही संस्कृतीचे जतन करत असते. मराठीच्या संवर्धनासाठी तिचा दैनंदिन व्यवहारामध्ये योग्य वापर व्हावा. आज मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे, तिचे संवर्धन होणे काळाची गरज आहे. यावेळी नंदा गायकवाड, अरुण बंडगर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
या कार्यक्रमात सांस्कृतिक, कला व क्रीडा क्षेत्रामध्ये यश मिळविल्याबद्दल सेजल कवठेकर, तृप्ती सूर्यगंघ, प्रतीक्षा माने, सदानंद गजगे, प्रणव कुरुलकर, संदीप हिंगसे या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक प्रा. संतोष लोंढे यांनी केले. सूत्रसंचालन सेजल कवठेकर हिने केले. तर श्रुतिका मसरे हिने आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्राचार्य डॉ. सुरेश भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. संतोष लोंढे, प्रा. डॉ. नवनाथ शिंदे, प्रा. डॉ. विद्या जाधव यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी परिश्रम घेतले.
