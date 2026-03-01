अंबवडेत मराठी राजभाषा दिन उत्साहात
मराठी राजभाषा दिन
अंबवडेत उत्साहात
मायणी, ता. १ : अंबवडे (ता. खटाव) येथील भुतेश्वर विद्यामंदिरात कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांची जयंती आणि जागतिक मराठी राजभाषा गौरव दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. त्यास चांगला प्रतिसाद लाभला.
मुख्याध्यापक संजय जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांस्कृतिक विभाग प्रमुख दुनेश सोनवलकर आणि मराठी विभाग प्रमुख हेमलता शिंदे यांनी कार्यक्रमांचे नियोजन केले. विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्रीयन वेशभूषा केली होती. त्यांनी व्यक्तिगत व समुदायाने कविता वाचन व गायन केले. बालकलाकारांनी धनगरी ओव्यांचे ढोलाच्या तालावर सादरीकरण केले. विद्यार्थ्यांनी मनोगते व्यक्त करून माय मराठी व मातृभाषेचे महत्त्व स्पष्ट केले. प्रमुख व्याख्याता हेमलता शिंदे यांनी मातृभाषेतून शिक्षण महत्त्वाचे असल्याचे यांनी सांगितले. दुनेश सोनवलकर, एस. बी. देशमुख या शिक्षकांनीही सक्रिय सहभाग घेऊन कार्यक्रमात रंग भरला. दरम्यान, मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन करून कुसुमाग्रज यांना अभिवादन करण्यात आले. प्रमुख व्याख्याता हेमलता शिंदे यांनी कुसुमाग्रज यांची साहित्यिक जडणघडण आणि त्यांचे जीवनचरित्र याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यावेळी संदीप त्रिंबके, विजयकुमार जाधव, रवींद्र पारधी, अर्चना माने, संजय कांबळे आदी उपस्थित होते.
अंबवडे : धनगरी ओव्या सादर करताना विद्यार्थी.
