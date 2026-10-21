Velhe News : किल्ले राजगडवर 'मर्दानी दसरा' संपन्न; राजगडावर शेकडो दुर्ग सेवकांची उपस्थिती

वेल्हे, (पुणे) - छत्रपती शिवरायांची स्वराज्याची पहिली राजधानी राहिलेल्या किल्ले राजगडावर (ता. राजगड) शेकडो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत मर्दानी दसरा मोठ्या उत्साहात पार पडला.किल्ले राजगडवर सालाबादप्रमाणे सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तानच्या व स्वराज्यभूमी बारा मावळ विभागाच्या दुर्गसेवकांनी दसरा सिमोल्लंघन सोहळा पार पाडला. गेली अनेक वर्षे “सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान” च्या माध्यमातून या पवित्र राजगडवर दुर्ग संवर्धनाचे कार्य सुरू आहे..सोमवार (ता. १९) रोजी म्हणजेच खंडेनवमीला संध्याकाळी गड पूजन व ध्वज पूजन करण्यात आले. गडावरील श्री पद्मावती देवी मंदिरात शस्त्रपूजन केल्यानंतर रात्री देवीचा जागर करण्यात आला. पारंपरिक ढोल ताशांचे खेळ खेळण्यात आले. त्यानंतर गडावर मशाली पेटवल्यामुळे मशालींच्या प्रकाशामुळे गड उजळून निघाला..मंगळवार (ता. 20) पहाटे म्हणजेच विजयादशमी दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी ७ वा. पद्मावती देवीची पुजा करून ओटी भरण्यात आली. त्यानंतर पारंपारीक मावळी ढोल-ताशा व झांजच्या निनादात गुलालाची मुक्त उधळण करत सह्याद्रीचे सर्व दुर्गसेवक छबिन्याने नाचत पाली दरवाजाच्या दिशेने गेले. तिथे गडाचा मुख्य पाली दरवाजाची पुजा केली. रात्रीच सर्व दुर्गसेवकांनी त्या प्रवेशद्वारास व पद्मावती मंदिरात झेंडूच्या फुलांचे तोरण व फुलांच्या माळा लावून सजविले होते. तसेच 'गडांचा राजा राजांचा गड' असा फलक देखील प्रवेशद्वारावर लावण्यात आला होता..सकाळी ९ वा. त्या ऐतिहासिक पाली दरवाजातून बाहेर प्रवेश करत सह्याद्रीच्या दुर्गसेवकांचे सिमोल्लंघन पार पडले. गुलाल व फुलांची मुक्त उधळण, ढोल-ताशाचा निनाद, ऐतिहसिक शस्त्रे यामुळे खऱ्या अर्थाने मावळातील 'मर्दानी दसरा' गडावर पार पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.