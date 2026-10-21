पुणे

Velhe News : किल्ले राजगडवर 'मर्दानी दसरा' संपन्न; राजगडावर शेकडो दुर्ग सेवकांची उपस्थिती

छत्रपती शिवरायांची स्वराज्याची पहिली राजधानी राहिलेल्या किल्ले राजगडावर (ता. राजगड) शेकडो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत मर्दानी दसरा मोठ्या उत्साहात पार पडला.
Mardani Dasara Celebrated Successfully on Fort Rajgad

Mardani Dasara Celebrated Successfully on Fort Rajgad

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मनोज कुंभार
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वेल्हे, (पुणे) - छत्रपती शिवरायांची स्वराज्याची पहिली राजधानी राहिलेल्या किल्ले राजगडावर (ता. राजगड) शेकडो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत मर्दानी दसरा मोठ्या उत्साहात पार पडला.

किल्ले राजगडवर सालाबादप्रमाणे सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तानच्या व स्वराज्यभूमी बारा मावळ विभागाच्या दुर्गसेवकांनी दसरा सिमोल्लंघन सोहळा पार पाडला. गेली अनेक वर्षे “सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान” च्या माध्यमातून या पवित्र राजगडवर दुर्ग संवर्धनाचे कार्य सुरू आहे.

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