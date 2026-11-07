पुणे

Marigold Prices: दिवाळीतही झेंडू उत्पादकांच्या पदरी निराशा; बाजारभाव घसरले; किलोला अवघा ३० ते ४० रुपये दर; उत्पादन खर्चही निघणे कठीण

Diwali Flower Market: जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात दिवाळीच्या काळात झेंडूच्या फुलांना किलोला केवळ ३० ते ४० रुपये दर मिळत आहे. एकरी ४० ते ५० हजार रुपये उत्पादन खर्च होत असल्याने शेतकऱ्यांना खर्च वसूल करणेही कठीण झाले आहे.
Marigold flowers bloom in fields near Alephata in Junnar taluka as farmers face falling market prices.

Marigold flowers bloom in fields near Alephata in Junnar taluka as farmers face falling market prices.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजेश कणसे

आळेफाटा : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी राहून चांगला बाजारभाव मिळेल, अशी अपेक्षा जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील फूल उत्पादक शेतकऱ्यांना होती. मात्र, ऐन सणासुदीच्या काळातच झेंडूच्या फुलांचे बाजारभाव घसरल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. सध्या झेंडूच्या फुलांना प्रतिकिलो अवघा ३० ते ४० रुपये दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होणे कठीण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Price
Attractive flower
Aalefata news
Aatpadi market news