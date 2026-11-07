Marigold Prices: दिवाळीतही झेंडू उत्पादकांच्या पदरी निराशा; बाजारभाव घसरले; किलोला अवघा ३० ते ४० रुपये दर; उत्पादन खर्चही निघणे कठीण

राजेश कणसे आळेफाटा : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी राहून चांगला बाजारभाव मिळेल, अशी अपेक्षा जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील फूल उत्पादक शेतकऱ्यांना होती. मात्र, ऐन सणासुदीच्या काळातच झेंडूच्या फुलांचे बाजारभाव घसरल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. सध्या झेंडूच्या फुलांना प्रतिकिलो अवघा ३० ते ४० रुपये दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होणे कठीण झाले आहे..जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागातील आळेफाटा, राजुरी, बोरी बुद्रुक, साळवाडी, जाधववाडी, गुंजाळवाडी, आळे, वडगाव आनंद, पिंपरी पेंढार आदी गावांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी झेंडूची लागवड केली आहे. सध्या या पिकाची फुलतोडणी सुरू असून, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर फुलांना चांगली मागणी आणि समाधानकारक दर मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, बाजारातील दरात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे..झेंडू लागवडीपासून फुलतोडणीपर्यंत एकरी सुमारे ४० ते ५० हजार रुपये खर्च येतो. यामध्ये रोपे, खते, औषधे, मजुरी आणि मशागतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात असतो. वाढलेले मजुरीचे दर आणि उत्पादनासाठी करावी लागणारी अतिरिक्त गुंतवणूक यामुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे. त्यातच ढगाळ वातावरणामुळे पिकावर रोगराईचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असल्याने औषध फवारणीचा खर्चही वाढत आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे झाडे पडू नयेत, यासाठी लाकडी आधार उभारावा लागत असून, त्याचाही आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे..दिवाळीतील लक्ष्मीपूजन आणि सजावटीसाठी झेंडूच्या फुलांना विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे या काळात फुलांना चांगला दर मिळेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली होती. मात्र, ऐन दिवाळीतच बाजारभाव कोसळल्याने फुले विकून उत्पादन खर्च भरून निघणार की नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. सणासुदीच्या हंगामातही अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने झेंडू उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत..प्रतिक्रिया – ऋषिकेश गडगे झेंडू उत्पादक शेतकरी : सध्या झेंडूच्या फुलांना अतिशय कमी बाजारभाव मिळत आहे. लागवड, औषधे, खते आणि मजुरी यावर मोठा खर्च झाला असून, मिळणाऱ्या दरातून झालेला खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे झेंडू उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.