शेतकऱ्यांच्या निशिबी पुन्हा लाल चिखल...

नारायणगाव (पुणे) : जुन्नर बाजार समितीच्या नारायणगाव उपबाजारात एक महिन्यानंतर कोथिंबीर व मेथीच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली. नारायणगाव उपबाजारात रात्री कोथिंबीर व मेथीच्या चार लाख जुड्यांची आवक झाली. कोथिंबिरीच्या जुडीला सहा ते सात रुपये; तर मेथीच्या जुडीला तीन ते चार रुपये भाव मिळाला. नोव्हेंबर महिन्यात कोथिंबिरीच्या जुडीला सरासरी पन्नास ते साठ रुपये, तर मेथीच्या जुडीला वीस ते पंचवीस रुपये भाव मिळाला होता. 9 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या लिलावात कोथिंबीर जुडीला उच्चांकी ऐंशी रुपये ते नव्वद रुपयांदरम्यान भाव मिळाला होता. ऑक्‍टोबर महिन्यात सलग वीस दिवस अवकाळी पाऊस झाल्याने भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले होते, त्यामुळे उपबाजारात नोव्हेंबर महिन्यात कोथिंबीर व मेथीची आवक घटली होती. त्यातून नोव्हेंबर महिन्यात प्रामुख्याने कोथिंबिरीचे भाव तेजीत राहिले. उपबाजारात रोज कोथिंबीर व मेथीच्या सुमारे तीन लाख जुड्यांची आवक होत असते. मात्र, अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात कोथिंबीर व मेथीच्या जुड्यांची रोज ऐंशी ते नव्वद हजारांपर्यंतच आवक होत होती. आवक कमी झाल्याने नोव्हेंबर महिन्यात कोथिंबिरीला शेकडा दोन हजार ते नऊ हजार रुपयांदरम्यान; तर मेथीला दोन हजार ते पाच हजार रुपयांदरम्यान भाव मिळाला. त्यामुळे कोथिंबीर व मेथी उत्पादक शेतकऱ्यांना नोव्हेंबर महिना फायदेशीर ठरला. नोव्हेंबर महिन्यात येथील उपबाजारात कोथिंबीर व मेथीच्या विक्रीतून सुमारे आठ कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल झाली. शेतकरी नाराज

नारायणगाव उपबाजारात गुरुवारी (ता. 12) रात्री कोथिंबिरीच्या 1 लाख 84 हजार 900 जुड्यांची, मेथीच्या 2 लाख 9 हजार जुड्यांची, शेपूच्या 12 हजार 900 जुड्यांची आवक झाली. कोथिंबिरीच्या जुडीला शेकडा दोनशे रुपये ते बाराशे रुपये; तर मेथीच्या जुडीला शेकडा शंभर रुपये ते सहाशे रुपयांदरम्यान भाव मिळाला. आज उपबाजार आवारात टोमॅटोच्या सातशे क्रेटची आवक झाली. प्रतवारीनुसार टोमॅटो क्रेटला (वीस किलो) ऐंशी रुपये ते दीडशे रुपयांदरम्यान भाव मिळाला. बाजारभाव घसरल्याने उत्पादक शेतकरी नाराज झाले.



Web Title: The market price of vegetable has decreased in Junnar Market Committee