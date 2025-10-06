पुणे

Pune Market Yard : पुणे मार्केट यार्डमध्ये नियमांचे उल्लंघन; शेतकरी आणि खरेदीदार अडचणीत

Pune News : पुणे मार्केट यार्डात काही अडत्यांकडून नियमांना फाटा देत गाळे रिकामे ठेवून रस्त्यांवरच शेतमालाची बेकायदेशीर विक्री सुरू असल्याने रविवारी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आणि बाजार समिती प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
मार्केट यार्ड : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काही अडत्यांकडून नियमांना फाटा देत रस्त्यातच शेतमालाची विक्री सुरू केली आहे. गाळे रिकामे ठेवून थेट रस्त्यांच्या मधोमध वाहने उभी करून शेतमालाची विक्री चालवली आहे. परिणामी रविवारी मार्केट यार्ड परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. शेतकरी आणि खरेदीदार या दोघांनाही मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला. मात्र, बाजार समिती प्रशासनाने या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचे बोलले जात आहे.

