हिरवी मिरची, तोतापुरी कैरीच्या भावात वाढ
मार्केट यार्ड, ता. ४ : गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डात रविवारी (ता. ४) राज्याच्या विविध भागांसह परराज्यांतून सुमारे १०० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली होती. मागणी जास्त असल्याने हिरवी मिरची आणि तोतापुरी कैरीच्या दरात ५ ते १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती, तर बहुतांश भाजीपाल्याचे भाव स्थिर होते.
बाजारात विविध भाजीपाल्याच्या परराज्यांतून झालेल्या आवकेमध्ये कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि मध्यप्रदेशातून हिरवी मिरची सुमारे १५ टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी ४ टेम्पो, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवगा ३ टेम्पो, राजस्थानातून गाजर सुमारे ११-१२ टेम्पो, कर्नाटकातून घेवडा २ टेम्पो, भुईमूग २ टेम्पो, पावटा ३ टेम्पो, मध्यप्रदेशातून मटार ३५ टेम्पो, लसूण सुमारे १५ टेम्पो तमिळनाडूतून तोतापुरी कैरी २०० क्रेट्स, तर इंदूर, आग्रा आणि स्थानिक भागातून बटाट्याची ५० टेम्पो आवक झाली होती.
स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे ४०० गोणी, भेंडी, कोबी ५ आणि हिरवी मिरची ३-४ सुमारे टेम्पो, गवार ३ टेम्पो, टोमॅटो ८ हजार क्रेट, काकडी ७ टेम्पो, फ्लॉवर व ढोबळी मिरची १० टेम्पो, तांबडा भोपळा १५ टेम्पो, गाजर आणि घेवडा प्रत्येकी ३ टेम्पो, पावटा ५ टेम्पो आणि कांद्याची सुमारे १०० टेम्पो आवक झाली होती.
फळभाज्यांचे दहा किलोचे भाव
कांदा : १००-२००, बटाटा : ५०-१५०, लसूण : ७००-१६००, आले सातारी : ४००-५००, भेंडी : ४००-६००, गवार : ७००-१०००, टोमॅटो : ३००-३५०, दोडका : ४००- ५००, हिरवी मिरची : ६००-७००, दुधी भोपळा : १५०-२००, चवळी : २००- २५०, काकडी : २००- २५०, कारली : हिरवी ४००-४५०, पांढरी : २००-२५०, पापडी : २००-२५०, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : १००-२००, कोबी : ८०- १२०, वांगी : १५०-३००, डिंगरी : ४००-५००, नवलकोल : ६०- ८०, ढोबळी मिरची : ४५०- ५००, तोंडली : कळी : ४००-४५०, जाड : २०० -२२०, शेवगा : १५००- २०००, गाजर : १६०-२२०, वालवर : १५०-१६०, बीट : १५०-१६०, घेवडा : ४००-५००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ७००, मटार : परराज्य मटार : २४० ते २८०, पावटा : ४००- ४५०, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : १२००-१३००, सुरण : २००-२२०, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००- १६००.
कोथिंबीर, कांदापात, करडई, अंबाडी, चुका स्वस्त
मार्केट यार्डात कोथिंबीर, कांदापात, करडई, अंबाडी, चुका व चवळईच्या भावात घट झाली असून पुदीना आणि चाकवतच्या भावात वाढ झाली आहे, तर मेथी, शेपू, मुळा, पालक आणि हरभरागड्डीचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली़. तरकारी विभागात रविवारी पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबिरीची सुमारे एक लाख ५० हजार जुडी, मेथीची ८० हजार जुडी, तर हरभऱ्याच्या सुमारे ३० ते ३५ हजार जुड्यांची आवक झाली होती.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव :
कोथिंबीर : ४००-८००, मेथी : ५००-८००, शेपू : ५००-१०००, कांदापात : १०००-१५००, चाकवत : ५००-१०००, करडई : ४००-८००, पुदिना : ३००-५००, अंबाडी : ५००-८००, मुळा : ८००-१५००, राजगिरा : ४००- ८००, चुका : ४००-८००, चवळई : ५००-८००, पालक : ८००-२०००, हरभरा गड्डी : ६००-१०००.
फुलांच्या भावात घट
मार्केट यार्डातील फूलबाजारात फुलांची आवक वाढल्याने भावात १० ते २० टक्क्यांनी घट झाल्याची माहिती फुलव्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : २०-४०, गुलछडी : ८०-१२०, अॅष्टर : जुडी : १०-२०, सुट्टा : ५०-१००, कापरी : ३०-५०, शेवंती : ६०-१००, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : १०-२०, गुलछडी काडी : ३०-६०, डच गुलाब (२० नग) : १००-२००, जरबेरा : ३०- ५०, कार्नेशियन : १००-१५०, शेवंती काडी : १५०-२५०, लिलियम (१० काड्या) : ८००- १०००, ऑर्किड : ५००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ६०-८०, जिप्सोफिला : १५०- २००, लिली बंडल : ८-१०.
डाळिंब, मोसंबी आणि बोरांच्या भावात वाढ
पुणे बाजार समितीच्या मार्केट यार्डातील फळबाजारात आवक घटल्यामुळे डाळिंब, मोसंबी आणि बोरांच्या भावात वाढ झाली असून संत्री, अननस, चिक्कू, लिंबू, कलिंगड, खरबूज आणि पपईचे भाव स्थिर होते.
फळबाजारात रविवारी मोसंबी २५ ते ३० टन, संत्री २५ ते ३० टन, डाळिंब १५ ते २० टन, पपई १५ ते २० टेम्पो, लिंबाची सुमारे दीड ते दोन हजार गोणी, कलिंगड ७ ते ८ टेम्पो, खरबूज ७ ते ८ टेम्पो, चिक्कू दोन हजार गोणी, पेरू ८०० क्रेट, अननस ६ ट्रक, बोरे ७०० ते ८०० पोती, तर गोल्डन सीताफळाची १० ते १२ टन इतकी आवक झाल्याची माहिती मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे : लिंबे (प्रतिगोणी) : १५०-४००, मोसंबी : (३ डझन) : २८०-४५०, (४ डझन) : २८०, संत्री : (१० किलो) : ३००-१०००, डाळिंब (प्रतिकिलोस) : भगवा : १००-३००, आरक्ता : २०-८०, गणेश : १०-४०, कलिंगड : १५- २५, खरबूज : १५- ३५, पपई : १०-२५, चिक्कू (१० किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : ३००-५००, अननस (१ डझन) : १००-६००, बोरे (१० किलो) : चमेली : ३००-३७०, चेकनट : ८००-९५०, उमराण : १२०-१५०, चण्यामण्या : १२००- १५००.
