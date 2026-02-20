Pune News : विवाहानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित नाही; न्यायालयाने लग्न ठरवले रद्द

पुणे - विवाहानंतर कोणतेही शारीरिक संबंध प्रस्थापित न झाल्याने विवाह रद्द करण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या पत्नीला त्वरित दिलासा मिळाला. पतीने लेखी, बिनशर्त कबुली दिल्याने त्यावर आधारित कायदेशीर तरतुदींचा प्रभावी वापर करत येथील कौटुंबिक न्यायालयाने त्वरित विवाह रद्द करण्याचा निर्णय दिला. वादग्रस्त तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने दीर्घ सुनावणी टाळून हा निर्णय दिला..विवाहानंतर ठरावीक कारणांमुळे शारीरिक संबंध प्रस्थापित न झाल्यास न्यायालय वैध विवाहही रद्द करू शकते. या तरतुदीचा विचार करून आणि प्रतिवादीची स्पष्ट कबुली नोंदवत, न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी हा आदेश दिला. जयश्री व जयेश (नावे बदललेली) हे दोघेही उच्चशिक्षित असून, नातेवाइकांच्या मध्यस्थीतून त्यांचा विवाह ठरला होता. त्यांनी नोंदणीकृत पद्धतीने विवाह करण्याचा निर्णय घेतला..सुखी संसाराची स्वप्ने मनात बाळगून जयश्री सासरी आली; मात्र विवाहानंतरही पती जयेश शारीरिक संबंधांबाबत टाळाटाळ करत असल्याचे तिच्या लक्षात आले. अनेक प्रयत्नांनंतरही परिस्थितीत बदल न झाल्याने आणि विवाह टिकवण्याबाबत पतीला स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने जयश्री माहेरी परतली..विवाहानंतर कोणतेही शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले नसल्याच्या कारणावरून जयश्रीने येथील कौटुंबिक न्यायालयात विवाह रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान जयेशने न्यायालयात लेखी जबाब सादर करत ‘आमच्यामध्ये कोणतेही शारीरिक संबंध प्रस्थापित झालेले नाहीत,’ अशी स्पष्ट व बिनशर्त कबुली दिली..अर्जदार पत्नीतर्फे ॲड. धनंजय जोशी व ॲड. प्रतीक दाते यांनी कामकाज पाहिले, तर प्रतिवादीतर्फे ॲड. स्मिता देशपांडे यांनी बाजू मांडली. प्रकरण विनाविलंब निकाली काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहकार्य केले. समुपदेशनातदेखील पतीने ही बाब मान्य केली होती.अशा प्रकरणात पतीने किंवा प्रतिवादीने लेखी कबुली दिली असेल आणि तथ्य वादग्रस्त नसेल, तर औपचारिक सुनावणीत वेळ घालविण्याची गरज राहत नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालय लेखी जबाबाच्या आधारे त्वरित निर्णय देऊ शकते. यामुळे पक्षकारांना लवकर न्याय मिळतो आणि न्यायालयीन वेळही वाचतो. त्यामुळे पुरावे किंवा साक्षी यांची आवश्यकता उरली नाही. परिणामी, प्रक्रिया संक्षिप्त ठेवत न्यायालयाने थेट आदेश दिला.- ॲड. धनंजय जोशी, पत्नीचे वकील.कायद्यातील उपलब्ध तरतुदींचा योग्य वापर केल्यास दोन्ही पक्षांचे मानसिक, सामाजिक व कायदेशीर नुकसान टाळता येते. कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये दीर्घकालीन खटल्यांमुळे मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता असते. मात्र, या प्रकरणात दोन्ही बाजूंच्या सहकार्यामुळे आणि स्पष्ट भूमिकेमुळे विलंब टाळता आला.- ॲड. स्मिता देशपांडे, पतीच्या वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.