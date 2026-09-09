पुणे

Baramati Crime : बारामतीत छळाला कंटाळून विवाहितेने संपविले जीवन; पती व सासूविरुद्ध गुन्हा दाखल

पती आणि सासूकडून होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून १९ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना रूई (ता. बारामती) येथे घडली.
Endlife

Endlife

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मिलिंद संगई
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बारामती - पतीकडून इच्छेविरुद्ध अनैसर्गिक शारीरिक संबंधासाठी जबरदस्ती तसेच पती आणि सासूकडून होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून १९ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना रूई (ता. बारामती) येथे घडली. याप्रकरणी बारामती तालुका पोलिसांनी पती व सासूविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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