Loni Kalbhor Crime : विवाहितेने गळफास घेऊन संपविले जीवन; पतीनेच घातपात केल्याचा नातेवाईकांचा संशय

लोणी काळभोर - कौटुंबिक वादातून एका विवाहितेने घरातील खिडकीला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील माळीमळा परिसरात घडली आहे. सदर घटना शुक्रवार (६ जून) रोजी सकाळी उघडकीस आली आहे. .प्रियांका लक्ष्मण वाघमारे (वय-२४) असे मृत विवाहितेचे नाव असून, तिच्या मृत्यूबाबत नातेवाईकांनी संशय व्यक्त केला असून पती लक्ष्मण वाघमारे हा दारूच्या नशेत प्रियांकाला वारंवार मारहाण करत असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. या प्रकरणात घातपाताची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच लोणी काळभोर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. त्यानंतर प्रियांका वाघमारे यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पुण्यातील रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असून, त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. या घटनेमुळे लोणी काळभोर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.