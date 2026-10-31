Electric Shock : थेऊरमध्ये विजेचा धक्का लागून विवाहितेचा मृत्यू

थेऊर - धुतलेले कपडे वाळत घालण्यासाठी गेलेल्या विवाहित महिलेला विद्युत तारांचा धक्का लागून तिचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना थेऊर (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील काकडे कॉलनी परिसरात घडली. ही घटना शनिवारी (ता. ३१) दुपारी बाराच्या सुमारास उघडकीस आली. या दुर्दैवी घटनेमुळे थेऊरसह परिसरात शोककळा पसरली असून, दोन मुलांच्या डोक्यावरील आईचे छत्र हरपल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. वैशाली विकास नरुटे (वय अंदाजे- ३५, रा. चिंतामणी विद्यालयाजवळ, थेऊर, ता. हवेली) असे मृत महिलेचे नाव आहे..वैशाली नरुटे या शनिवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे घरातील धुतलेले कपडे वाळत घालण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी परिसरातील विद्युत तारेला स्पर्श झाल्याने त्यांना विज प्रवाहाचा जोरदार धक्का बसल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. विजेचा धक्का बसल्यानंतर त्यांच्या हातात विद्युत तार अडकून राहिल्याने त्या जमिनीवर कोसळल्या..दुपारी बाराच्या सुमारास शाळेतून मुलगा घरी आला असता त्याला आई जमिनीवर पडलेल्या अवस्थेत दिसली.तिच्या हातात विद्युत वायर असल्याचेही त्याच्या निदर्शनास आले. आईची अवस्था पाहून मुलाने आरडाओरडा केला. त्याचा आवाज ऐकून शेजारील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नातेवाइकांनी तातडीने रुग्णवाहिका बोलावून वैशाली यांना लोणी काळभोर येथील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले..अनधिकृत वीजजोडणीच्या चर्चेने संताप; कारवाईकडे नागरिकांचे लक्षया दुर्घटनेमागे परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगमध्ये घेतलेल्या अनधिकृत वीजजोडणीचा संबंध असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. संबंधित विद्युत जोडणी सुरक्षित होती का? उघड्या स्वरूपातील तारांमधून वीजप्रवाह सुरू होता का? याची सखोल चौकशी होण्याची मागणी नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, एका निष्पाप महिलेचा जीव गेल्यानंतर तरी संबंधित यंत्रणा या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतील का? या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणार का? याकडे आता थेऊर परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.