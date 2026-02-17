HSC Exam Mass Copying Case : सामूहिक कॉपी प्रकरणी २६ कर्मचारी निलंबित; गुन्हा दाखल करण्याचे दिले आदेश

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेत वाशीम जिल्ह्यातील श्री मैनागिरी महाराज विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय टो-जुमडा येथे सामूहिक कॉपी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर राज्य मंडळाने आणि जिल्हा दक्षता समितीने कठोर कारवाई केली आहे. या प्रकरणी २६ जणांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..इयत्ता बारावीच्या भौतिकशास्त्र विषयाच्या पेपर दरम्यान वाशीम जिल्ह्यातील श्री. मैनागिरी महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय टो-जुमडा या परीक्षा केंद्रावर भौतिकशास्त्र विषयाचा पेपर सुरू असताना वाशीम जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय ससाणे यांच्या भरारी पथकाने परीक्षा केंद्रास भेट दिली..त्यावेळी संबंधित परीक्षा केंद्रावर सामूहिक कॉपीचा प्रकार होत असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणी दोषी असलेले केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या यादीचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार संबंधित परीक्षा केंद्रांवर केंद्र संचालक, सहाय्यक केंद्र संचालक आणि पर्यवेक्षक म्हणून काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा केंद्रावरील सर्व परीक्षार्थ्यांना कॉपी करण्यास मदत केल्याचे प्रथम दर्शनी सिद्ध झाले आहे..या प्रकरणी केंद्र संचालक आणि पर्यवेक्षक यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत राज्य मंडळाच्या विभागीय अध्यक्षांना कळविण्यात आल्याची माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी दिली..‘वाशीम जिल्ह्यातील सामूहिक कॉपी प्रकरणात गुन्हा दाखल करून संबंधितांना निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हा दक्षता समिती यांच्याकडून देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी २६ कर्मचारी निलंबित केले आहेत. तसेच संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.’- नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.