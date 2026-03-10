पुणे

Khadakwasla News : खडकवासला जलाशय परिसरातील अतिक्रमणांवर धडक कारवाई

खडकवासला जलाशयालगत झालेल्या अनधिकृत अतिक्रमणांवर पाटबंधारे विभागाने मंगळवारी धडक कारवाई करत गोर्‍हे खुर्द व खानापूर परिसरातील सात ठिकाणची बांधकामे हटविली.
Massive Anti-Encroachment Drive Near Khadakwasla Reservoir

सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला - खडकवासला जलाशयालगत झालेल्या अनधिकृत अतिक्रमणांवर पाटबंधारे विभागाने मंगळवारी धडक कारवाई करत गोर्‍हे खुर्द व खानापूर परिसरातील सात ठिकाणची बांधकामे हटविली. चार जेसीबी आणि पोलिस बंदोबस्ताच्या सहाय्याने तार कंपाऊंड, दगडी भिंत तसेच पत्राशेड असलेली अतिक्रमणे दुपारी सुमारे तीनपर्यंत निष्कासित करण्यात आली.

crime
Khadakwasala Dam
Encroached

