Pune News : अनधिकृत होर्डिंग्जसह हातगाडी व्यावसायिकांवर कारवाई

पुणे - सार्वजनिक रस्त्यावर ज्वलनशील गॅस सिलिंडरचा वापर करून खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या रविवार पेठेतील हातगाडी व्यावसायिकांवर फरासखाना पोलिसांनी कारवाई केली. या प्रकरणी सात विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच, चंदननगर आणि वडगाव शेरी परिसरातील ११ अनधिकृत होर्डिंग्जवरही कारवाई करण्यात आली..महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवरील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू आहे. नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता, चंदननगर, वडगाव शेरी, रविवार पेठेसह अन्य भागात ही कारवाई करण्यात आली..फरासखाना पोलिसांनी संबंधित व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. रविवार पेठेतील शास्त्री चौक आणि मिर्झा गालिब चौक परिसरात ही मोहीम राबविण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित विक्रेते सार्वजनिक रस्त्यावर हातगाड्यांवर वडा-पाव आणि इतर खाद्यपदार्थांची विक्री करताना ज्वलनशील गॅस सिलिंडर शेगडीला जोडून वापरत होते.त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत होता. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी संबंधित सात विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत..अनधिकृत होर्डिंग्जवर 'हातोडा'शहरातील वडगाव शेरी आणि चंदननगर परिसरात अनधिकृत होर्डिंग्ज लावून विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर महापालिका आणि पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून कोणतीही परवानगी न घेता ११ जाहिरातदारांनी सार्वजनिक ठिकाणी, भिंतीवर, विजेच्या खांबांवर होर्डिंग्ज लावले होते. त्यांच्याविरुद्ध चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.