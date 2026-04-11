RMC Plant Crime : उंड्री-औताडे-हांडेवाडी परिसरात सात आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त

पुणे - उंड्री-औताडे-हांडेवाडी परिसरात नियमबाह्यपणे सुरु असलेल्या सात रेडिमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पावर कारवाई करून २७ हजार ३०० चौरस फूट क्षेत्रावरील बांधकामे पाडून टाकली. बांधकाम विकास विभागाच्या झोन-१ च्या पथकाने ही कारवाई केली. अनधिकृत शेड, स्ट्रक्चर्स आणि यंत्रसामग्रीसाठी उभारलेल्या संरचना जमीनदोस्त केल्या..'सकाळ'ने पुण्यातील प्रदूषणावर 'गुदमरतोय श्वास' ही वृत्तमालिका प्रकाशित करून त्यामध्ये आरएमसी प्लांटमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला वाचा फोडली होती. प्रति तास सहा टन इतकी धूळ या प्रकल्पांमुळे निर्माण होत आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होऊन गंभीर आजार होत आहेत. याचे वास्तव 'सकाळ'ने मांडले होते. त्यानंतर महापालिकेने शहरातील विविध भागातील प्लांटवर कारवाई सुरु केली आहे..आज तब्बल ७ प्रकल्पांवर हातोडा चालवत पालिकेने नियम मोडणाऱ्या व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे व कार्यकारी अभियंता सुरेश साखळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता संदीप शिंदे, राहुल सोरटे आणि कनिष्ठ अभियंते ऋतुजा चिलकेवार, राजेंद्र फुंडे, सागर शिंदे, किरण आहिरराव यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि दोन जेसीबी यंत्रांच्या साहाय्याने कारवाई जलदगतीने पूर्ण करण्यात आली. संबंधित प्रकल्पांविरुद्ध पुढील कारवाईसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महावितरण यांना कळविण्यात आले आहे. कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.परवानगीशिवाय सुरू असलेले आरएमसी प्रकल्प पाडले जात आहेत. नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे उपअभियंता संदीप शिंदे यांनी सांगितले.