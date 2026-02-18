Godown Fire : लोहगाव-वाघोली रस्त्यावरील गोडाऊनला भीषण आग

पुणे - लोहगाव-वाघोली रस्त्यावर असलेल्या एका गोडाऊन व सर्व्हिस सेंटरच्या शेडला लागलेल्या भीषण आगीत मोठ्या प्रमाणात फर्निचर, ऑइल आणि ग्रीसचा साठा जळून खाक झाला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून, आगीचे नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे..लोहगाव परिसरातील रॉयल ऑटोमोबाईल आणि वूड्स इटालिया या गोडाऊन-सर्व्हिस सेंटरला आग लागल्याची घटना घडली. ही आस्थापने अनुक्रमे नरेशा मुल्ला व सचिन शर्मा यांच्या मालकीची असून, जागेचे मालक विनोद खांदवे आहेत. लोखंडी अँगल, चॅनल व पत्र्याच्या छताचे सुमारे नऊ हजार व दीड हजार चौरस फुटांचे गोडाऊन या शेडमध्ये होते..घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात फर्निचर, ऑइल आणि ग्रीसचा साठा असल्याने आग वेगाने भडकली. त्यामुळे ती आटोक्यात आणणे कठीण झाले. माहिती मिळताच धानोरी, खराडी, येरवडा आणि पीएमआरडीए अग्निशामक केंद्रांमधून सहा बंब दाखल झाले..अग्निशामक दलाच्या २० ते २५ जवानांनी पाणी व फोमचा मारा करून पाऊण तासात आग नियंत्रणात आणली. यानंतर कुलिंगची प्रक्रिया व पत्र्याचे आवरण हटवण्यासाठी जेसीबीच्या साहाय्याने दोन ते अडीच तास लागले. या कारवाईत चार अग्निशामक केंद्रांतील सहा बंब, दोन ब्राउझर आणि सहा खासगी टँकरची मदत घेण्यात आली.धानोरी अग्निशामक केंद्राचे अधिकारी सोपानदेव पवार, खराडी केंद्राचे अधिकारी दत्तात्रेय सातव, फायरमन सचिन जमदाडे आदींसह पीएमआरडीएच्या जवानांनी एकत्रितपणे ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.