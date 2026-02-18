पुणे

Godown Fire : लोहगाव-वाघोली रस्त्यावरील गोडाऊनला भीषण आग

लोहगाव परिसरातील रॉयल ऑटोमोबाईल आणि वूड्स इटालिया या गोडाऊन-सर्व्हिस सेंटरला आग लागल्याची घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - लोहगाव-वाघोली रस्त्यावर असलेल्या एका गोडाऊन व सर्व्हिस सेंटरच्या शेडला लागलेल्या भीषण आगीत मोठ्या प्रमाणात फर्निचर, ऑइल आणि ग्रीसचा साठा जळून खाक झाला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून, आगीचे नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे.

