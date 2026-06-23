पुणे

Khadakwasala Dam : धरण क्षेत्रात यंदा पावसाची मोठी तफावत; सरासरी ९५.८४ टक्के घट, पाणीसाठ्याबाबत चिंता

खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर, पवना आणि मुळशी या प्रमुख धरण क्षेत्रांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सरासरी ९५.८४ टक्के कमी पावसाची झाली नोंद.
Khadakwasala Dam Water

Khadakwasala Dam Water

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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खडकवासला - खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर, पवना आणि मुळशी या प्रमुख धरण क्षेत्रांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सरासरी ९५.८४ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. परिणामी धरणांतील पाणीसाठ्याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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Khadakwasala Dam
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