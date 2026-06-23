Khadakwasala Dam : धरण क्षेत्रात यंदा पावसाची मोठी तफावत; सरासरी ९५.८४ टक्के घट, पाणीसाठ्याबाबत चिंता

खडकवासला - खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर, पवना आणि मुळशी या प्रमुख धरण क्षेत्रांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सरासरी ९५.८४ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. परिणामी धरणांतील पाणीसाठ्याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..दरम्यान, जिल्ह्यातील इतर भागांतील पावसाची स्थितीही समाधानकारक नसल्याचे दिसून येत आहे. केडगाव (ता. दौंड) येथे २६ मिलीमीटर, भिगवण येथे ३७ मिलीमीटर, तर पळसदेव येथे ५२ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. शेटफळ येथे सर्वाधिक १९६ मिलीमीटर पाऊस झाला असून, यवत येथे ११ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..विशेष म्हणजे पाटस आणि दौंड येथे अद्याप पावसाची नोंद शून्य आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिले आहे.त्यामुळे शेतकरी, नागरिक आणि पाटबंधारे विभागाचे लक्ष आता आगामी काही दिवसांतील पावसाकडे लागले आहे. हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तविली आहे..धरण क्षेत्रातील यंदा व मागील वर्षीचे (२३ जून रोजीचे) विश्लेषण -खडकवासला धरणयंदा: ५१ मिलीमीटर | मागील वर्षी: ३०५ मिलीमीटर➤ घट: ८३.२८% कमीटेमघर धरणयंदा: २७ मिलीमीटर | मागील वर्षी: ६७८ मिलीमीटर➤ घट: ९६.०२% कमीपानशेत धरणयंदा: ३ मिलीमीटर | मागील वर्षी: ५५३ मिलीमीटर➤ घट: ९९.४६% कमी.वरसगाव धरणयंदा: ० मिलीमीटर | मागील वर्षी: ५५१ मिलीमीटर➤ घट: १००% कमीपवना धरणयंदा: २३ मिलीमीटर | मागील वर्षी: ५४५ मिलीमीटर➤ घट : ९५.७८% कमीमुळशी धरणयंदा : ३९ मिलीमीटर | मागील वर्षी : ८०७ मिलीमीटर➤ घट : ९५.१७% कमी(पावसाची यंदाची ही आकडेवारी आज मंगळवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंतची आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.