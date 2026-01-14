Ration Card : पुणे जिल्ह्यातील ६८ हजार लाभार्थ्यांची नावे वगळली

पुणे - राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मिशन सुधार अभियानांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ६८ हजार लाभार्थी वगळण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीच्या आधारे जिल्हानिहाय संशयास्पद लाभार्थ्यांची यादी करून पुरवठा निरीक्षकांमार्फत घरोघरी तपासणी करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे..केंद्र सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील ८८ लाख ५८ हजार ५४० लाभार्थी संशयास्पद आढळले आहेत.त्यासाठी आधार क्रमांकातील त्रुटी असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांत बांगलादेशी नागरिकांनी घुसखोरी केल्याचे दिसून आले आहे. अशा संशयास्पद आधार क्रमांक असलेल्या नागरिकांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येत आहे..पुरवठा निरीक्षक ही पडताळणी करत आहेत. पुणे जिल्ह्यात असे एक लाख ३५ हजार ११२ संशयास्पद लाभार्थी होते. त्यानुसार संशयास्पद असलेल्या लाभार्थ्यांच्या माहितीत तथ्य आढळल्याने ती नावे वगळण्याची शिफारस निरीक्षकांनी तहसीलदारांकडे केली होती. नावे वगळण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदारांना असल्याने आतापर्यंत ६८ हजार ३०९ लाभार्थी वगळण्यात आले आहेत. त्यात सर्वाधिक ११ हजार ३३६ लाभार्थी इंदापूर तालुक्यातील आहेत..तालुकानिहाय अपात्र लाभार्थीवेल्हे : ८४९शिरूर : ५८८०मुळशी : २६१०इंदापूर : ११३३६जुन्नर : ६२६७मावळ : ५१३३बारामती : ९३३८भोर : २०२१खेड : ८२१७आंबेगाव : ४१२५पुरंदर : ३६८६दौंड : ४९५२हवेली : ३८९५एकूण : ६८३०९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.