Swargate Katraj Traffic : स्वारगेट-कात्रज मार्गावर वाहतुकीचा बोजवारा; चौकाचौकांत वाहनांच्या रांगा

पुणे - नगर रस्ता आणि सोलापूर रस्त्यानंतर आता शहराचे प्रमुख प्रवेशद्वार असलेल्या सातारा रस्त्यावरही वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. स्वारगेट ते कात्रज दरम्यान सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे या मार्गावर वाहतुकीचा पुरता बोजवारा उडाला असून, प्रमुख चौक हे कोंडीचे ‘हॉटस्पॉट’ ठरत आहेत. वाढते अपघात आणि सायंकाळच्या वेळी होणारी कोंडी लक्षात घेता, वाहतूक पोलिसांनी तातडीने योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे..स्वारगेट ते कात्रजदरम्यान सध्या मेट्रो प्रकल्पाचे प्राथमिक टप्प्यातील काम सुरू आहे. या कामामुळे रस्ता अरुंद झाल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. विशेषतः सायंकाळच्या ‘पीक अवर’मध्ये स्वारगेटहून कात्रजकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा लागत आहेत. स्वारगेट परिसर, सिटी प्राईडजवळील उत्सव चौक, डी-मार्ट समोरील चौक आणि कात्रज चौक हे वाहतूक कोंडीचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. या चौकांमधील सिग्नलवर वाहनचालकांना ताटकळत राहावे लागत आहे..सध्या वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी अनेक वाहनचालक बीआरटी मार्गाचा वापर करत आहेत. त्यामुळे बीआरटी लेनमध्येही वाहनांची गर्दी होऊन अपघात होत आहेत. मेट्रोचे काम आणखी काही महिने चालणार आहे. त्यामुळे बीआरटी मार्ग काढून संपूर्ण रस्त्याचा वापर वाहतुकीसाठी मोकळा करून देणे गरजेचे झाले आहे..वाहतूक पोलिसांसमोर आव्हान -या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वारगेट, सहकारनगर, मार्केट यार्ड आणि भारती विद्यापीठ वाहतूक विभागाने समन्वयाने ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मुख्य चौकांमध्ये वाहतूक पोलिस आणि वॉर्डनची संख्या वाढवावी लागणार आहे. सिग्नलचे योग्य ‘सिंक्रोनायझेशन’ आणि गर्दीच्या वेळी सिग्नलच्या वेळेचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. वाहतूक प्रशासनाने वेळीच याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास सातारा रस्त्यावरील प्रवास अधिक धोकादायक आणि त्रासदायक ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.