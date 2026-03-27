Pune News : मोटार वाहन विभागावर ‘लक्ष्मीची कृपा’; महापालिकेकडून नवीन वाहने, यंत्रांच्या खरेदीवर ५८ कोटींचा निधी मंजूर

पुणे - महापालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये सत्ताधारी भाजपकडून त्यांच्या नगरसेवकांना निधी देण्यात मोकळा हात सोडल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. अशातच आता महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागाला विविध प्रकारची वाहने, यंत्रे खरेदी करण्यासाठी तब्बल ५८ कोटी रुपये इतक्या निधीची व्यवस्था केल्याचे उघड झाले आहे. या विभागासाठी असलेल्या एकूण आर्थिक तरतुदीच्या निम्मी तरतूद ही केवळ वाहनांच्या खरेदीवर केली जाणार आहे..महापालिकेचा २०२६-२७ या वर्षीसाठीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडून मंगळवारी सादर केला, तर बुधवारी मुख्य सभेमध्ये या अर्थसंकल्पास मंजुरी घेण्यात आली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे..दरम्यान, महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागासाठीही अर्थसंकल्पामध्ये भांडवली खर्चासाठी ८० कोटी व महसुली खर्चासाठी ७२ कोटी अशी सुमारे १५२ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. भांडवली खर्चासाठी ठेवलेल्या ८० कोटी रुपयांमध्ये वाहने व यंत्रे खरेदीवर ५८ कोटी रुपये म्हणजे सुमारे भांडवली खर्चाचा ७२ टक्के खर्च वाहनांच्या खरेदीसाठी केला जाणार आहे.मोटार वाहन विभागाकडून क्रेन, पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसाठी कार, घंटागाडी, जीप, प्रत्येक प्रभागासाठी कॉम्पॅक्टर, समाविष्ट गावांसाठी कचरा वाहतूक करणारी वाहने, सांडपाणी वाहिन्यांमधील गाळ काढणारी वाहने, जेंटिंग मशिन यांसारखी वाहने खरेदी केली जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे..जुन्या वाहनांचे काय ?मोटार वाहन विभागाकडून विविध विभागांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाहने खरेदी करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद आहे. नवीन वाहनांची खरेदी करण्यापूर्वी जुन्या वाहनांचे आयुर्मान खरोखरच संपले आहे का ? त्यांचा वापर आणखी किती कालावधीसाठी होऊ शकतो ? जुनी वाहने वापरातून काढल्यानंतर, पुढील काय प्रक्रिया होणार? महापालिकेस त्यापासून काही उत्पन्न मिळणार आहे का? असेही प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केले आहेत..महापालिकेच्या घनकचरा विभागासह विविध विभागांसाठी वाहने लागतात. प्रशासनाने नवीन वाहने खरेदीची मागणी केली असेल. मात्र, सध्याची वाहने सुस्थितीत असतील, भाडेतत्त्वावरील वाहने असतील तर त्यांचाच वापर केला जाईल. आवश्यकता नसेल तर वाहने खरेदी करण्याचे काहीच कारण नाही.- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.अर्थसंकल्पामध्ये मोटार वाहन विभागाअंतर्गत नवीन वाहने खरेदीचा आढावा घ्यावा लागेल. महापालिका आयुक्तही त्याचा आढावा घेतील आणि त्यानुसार वाहन खरेदीबाबत प्राधान्यक्रम ठरवतील.- ॲड. नीलेश निकम, विरोधी पक्षनेता, महापालिका.