पुणे

मलवडी येथे ''एनडीआरएफ'' कडून आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे

मलवडी येथे ''एनडीआरएफ'' कडून आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे
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''एनडीआरएफ''तर्फे आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे

मलवडीत बचाव-मदतकार्याविषयी प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन

​दहिवडी, ता. ११ : नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी घाबरून न जाता योग्य प्रतिसाद कसा द्यावा, याचे धडे मलवडी (ता. माण) येथे ५ बटालियन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), पुणे यांच्या पथकाकडून देण्यात आले. या वेळी पथकातर्फे ‘समुदाय जागृती कार्यक्रम’ आणि शालेय सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत ग्रामस्थ व विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन केले.

‘समुदाय जागृती कार्यक्रम’अंतर्गत ग्रामस्थांना आपत्तीपूर्व तयारी, पूर व इतर संकटांवेळी घ्यावयाची काळजी, सुरक्षित स्थलांतर आणि आपत्कालीन परिस्थितीत बचाव व मदतकार्य कसे करावे, याविषयी माहिती दिली. त्रिंबकराव काळे विद्यालय आणि श्री शांतिगिरीजी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे ‘शालेय सुरक्षा कार्यक्रम’ झाला. या वेळी पथकातील जवानांनी विद्यार्थ्यांना भूकंप, पूर, आग लागणे, वीज पडणे अशा आपत्तींमधून स्वतःचा आणि इतरांचा बचाव कसा करावा, याचे प्रात्यक्षिक दाखवून मार्गदर्शन केले. या उपक्रमात एनडीआरएफच्या पथकातील इन्स्पेक्टर अंकितकुमार यादव, हवालदार राहुल जगदाळे व अविनाश बाबर, रेस्क्यूअर गजानन पात्रिकर, खंडू कांबळे व टिंकू कुमार यांनी सहभाग घेतला.
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मलवडी : विद्यार्थ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन करताना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे सदस्य. (रूपेश कदम : सकाळ छायाचित्रसेवा)
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