Pimpri: लग्न जमविण्याच्या नावाखाली घातला जातोय गंडा; विवाहेच्छूंनो सावधान; बनावट प्रोफाइलद्वारे फसवणुकीचे वाढते प्रकार

पिंपरी: लग्न जमविण्यासाठी एक लग्नविषयक संकेतस्थळ पाहत असताना त्यावर मिळालेल्या माहितीवरून एका तरुणीशी ओळख झाली. एकमेकांशी तीन महिने फोनवरून संवाद झाला. पुढे लग्न ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तरुणीने तिच्या नातेवाइकांशीही बोलणे करून दिले. त्यांच्याकडील लोक लग्न ठरविण्यासाठी निगडीत येण्याची तारीखही निश्चित झाली..दरम्यान, संबंधित तरुणीने आईच्या आजारपणाचे कारण सांगून मुलाकडून तीन लाख रुपये घेतले. पैसे घेतल्यानंतर तिने संपर्क बंद केला. नंतर तरुणी अथवा तिच्याकडील कोणीही निगडीला आलेच नाही..Pune: पाच हजार नागरिकांचे घराचे स्वप्न प्रतीक्षेत; दहा हजारांपेक्षा जास्त अर्ज; घरांची संख्या मर्यादितच.यामध्ये आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. संकेतस्थळावरील तरुणीची प्रोफाइल व नातेवाइकांची माहिती सर्वच खोटे असल्याचे समोर आले. असा प्रसंग निगडी येथील सचिन (नवा बदललेले आहे) या तरुणावर बेतला. अशाच प्रकारे अनेक विवाहेच्छुकांना गंडा घातला जात आहे..कशी होते फसवणूक?समाजमाध्यमावर आकर्षक प्रोफाइल तयार करून संपर्कबनावट फोटो व खोटी शैक्षणिक माहिती वापरली जातेपरदेशात नोकरी किंवा मोठा व्यवसाय असल्याचे भासवले जातेलग्न निश्चित झाल्याचा विश्वास निर्माण करून पैशांची मागणीविवाह मंडळाच्या नावाखाली नोंदणी शुल्क उकळले जातेप्रत्यक्ष भेट टाळून केवळ ऑनलाइन संवाद ठेवला जातो.Petrol Diesel Price Today : एलपीजी दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, जाणून घ्या महाग झाले की स्वस्त?.फसवणुकीमागील कारणेलग्नासाठी वाढती घाई व मानसिक दबावऑनलाइन माध्यमांवर वाढते अवलंबित्वमाहितीची योग्य पडताळणी न करणेआर्थिक स्थिती व प्रतिष्ठा दाखविण्याची प्रवृत्तीएजंट किंवा मध्यस्थांवर अंधविश्वास.काय काळजी घ्यावी?कोणतीही माहिती आल्यास स्वतंत्र पडताळणीनोकरी, व्यवसाय, पत्ता आणि कुटुंबाची खातरजमाप्रत्यक्ष भेट आणि ओळखीच्या माध्यमातून माहिती तपासणेसुरुवातीलाच पैसे देणे टाळावेसंशयास्पद व्यवहार आढळल्यास पोलिसांकडे तक्रार करावीअधिकृत आणि विश्वासार्ह विवाह मंडळांचाच वापर करावा.पीडित तरुणाची धडपडनिगडीतील एका तरुणाची अशा प्रकरणात फसवणूक झाल्यानंतर त्याने पोलिसात तक्रार केली. मात्र, पोलिसांचा संथ प्रतिसाद पाहून पीडित तरुणाने स्वतःच धडपड करीत तरुणीचा पत्ता शोधला. त्यानंतर पोलिसांकडून तिच्यावर कारवाई झाल्यानंतर तिला अटकही झाली.."लग्न जुळवून देण्याच्या नावाखाली फसवणुकीचे प्रकार घडतात. समाजमाध्यमावरील ओळखी, बनावट विवाह संकेतस्थळे, खोटी माहिती देऊन विश्वास संपादन करणे आणि आर्थिक फसवणूक करणे, असे प्रकार समोर येतात. विवाहेच्छुकांनी कोणत्याही माहितीवर पडताळणीशिवाय विश्वास ठेवू नये. संबंधित व्यक्तीची ओळख, कुटुंबाची माहिती, व्यवसाय तसेच कागदपत्रांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. कोणाकडून पैशांची मागणी होत असल्यास किंवा संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा."- रविकिरण नाळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.