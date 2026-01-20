पुणे

Junnar News : माऊली खंडागळे यांचा शिवसेनेला जय महाराष्ट्र; अनेक कार्यकर्त्यांसह शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्ष प्रवेश

Shiv Sena Entry : जुन्नर तालुक्यातील दीर्घकालीन शिवसैनिक माऊली खंडागळे उद्धव ठाकरे शिवसेनेला सोडून एकनाथ शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करीत आहेत. यावेळी तालुका व विभागप्रमुख, सरपंच व सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पक्षाच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त करत खंडागळे यांनी धनुष्यबाण स्वीकारला आणि आगामी निवडणुकीसाठी शुभेच्छा मिळाल्या.
Shiv Sena Entry

Shiv Sena Entry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा


खोडद : मागील अनेक वर्षांपासून शिवसेनेचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जाणारे माऊली खंडागळे यांनी मंगळवारी (दि.२०) उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला अखेर जय महाराष्ट्र करत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा धनुष्यबाण हाती घेतला.

