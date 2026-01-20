Junnar News : माऊली खंडागळे यांचा शिवसेनेला जय महाराष्ट्र; अनेक कार्यकर्त्यांसह शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्ष प्रवेश

खोडद : मागील अनेक वर्षांपासून शिवसेनेचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जाणारे माऊली खंडागळे यांनी मंगळवारी (दि.२०) उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला अखेर जय महाराष्ट्र करत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा धनुष्यबाण हाती घेतला..जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांच्या चाळकवाडी येथील रायगड कार्यालयात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख माऊली खंडागळे, उपतालुकाप्रमुख मंगेश काकडे, मोहन बांगर, सुनील पवार यांच्यासह शिवसेना विभागप्रमुख, विविध गावचे सरपंच, विविध सहकारी सोसायटीचे चेअरमन व शिवसैनिकांचा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश झाला.यावेळी खंडागळे यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..शिवसेनेचा एक सच्चा, निष्ठावान, प्रमाणिक आणि एकनिष्ठ शिवसैनिक म्हणून माऊली खंडागळे यांची जुन्नर तालुक्यात ओळख आहे.मांजरवाडी (ता.जुन्नर) गावचे सुपुत्र असलेले खंडागळे यांनी मांजरवाडी गावच्या सरपंच पदापासून पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य शिवसेना तालुकाप्रमुख या पदापर्यंत काम केले. १९८५ पासून खंडागळे यांनी उपतालुका प्रमुख म्हणून शिवसेनेचे काम करायला सुरुवात केली.शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन माऊली खंडागळे हे मागील ४० वर्षांपासून जुन्नर तालुक्यात एक सच्चा शिवसैनिक म्हणून शिवसेनेचे काम करत आहेत.जुन्नर विधानसभेसाठी दावेदार असतानाही पक्षाशी एकनिष्ठ राहत पक्षाच्या आदेशचे पालन करत खंडागळे यांनी वेळोवेळी पक्षाचे प्रामाणिकपणे काम केले..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवसेनेसोबत महाविकास आघाडी झाली.या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून पक्षाच्या आदेशानुसार खंडागळे यांनी खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांचे काम केले.शिवसैनिकांची योग्य पद्धतीने मोट बांधत त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त केले होते.जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी विविध पक्षांची युती होत आहे.या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरआंबेगाव तालुक्यामध्ये ज्याप्रमाणे युती झाली त्याप्रमाणे युती जुन्नर तालुक्यात का होऊ शकत नाही असा संभ्रम निर्माण झाल्याने शिवसैनिकांमध्ये नाराजी पसरली होती.आंबेगाव तालुक्याला जो न्याय मिळाला तो न्याय जुन्नर तालुक्याला का नाही ? असा सवालही यावेळी शिवसैनिकांनी उपस्थित केला.दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माऊली खंडागळे यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून शिवसेना पक्षप्रवेशाबाबत त्यांचे स्वागत करून त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.."आजपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक वेळी पक्षाचा आदेश शिरसावंद्य मानून पक्ष सांगेल त्याप्रमाणे पक्षाचे प्रामाणिकपणे काम केले.मात्र, पक्षाच्या खालच्या काही नेत्यांच्या चुकीच्या धोरणांना कंटाळून हा निर्णय घेतला आहे.या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये शिवसैनिक कुठल्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मतदान करायला तयार नव्हता या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून धनुष्यबाण हाती घेतला आहे."- माऊली खंडागळे, संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जुन्नर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.