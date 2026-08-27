पुणे

Bailgada Sharyat: वेग, ताकद अन् जिद्दीला अखेरचा निरोप! पुणे जिल्ह्यात दबदबा असलेल्या ओम्या बैलाचं निधन

Legendary racing bull 'Bharat Kesari Omya' passes away: ओम्याच्या निधनाची वार्ता समजताच परिसरातील हजारो बैलगाडा शौकीन, शेतकरी आणि नागरिकांनी त्याला अखेरचा निरोप देण्यासाठी गर्दी केली. मोठ्या उपस्थितीत ओम्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Bharat Kesari

Bharat Kesari

esakal

संतोष कानडे
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तळेगाव दाभाडे: मावळच्या बैलगाडा शर्यतीच्या मैदानावर आपल्या वेगाने आणि दमदार कामगिरीने पुणे जिल्ह्यात वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘ओम्या’ बैलाचे बुधवारी (दि. २७) निधन झाले. वांगवाडी येथील रामनाथ वारिंगे यांच्या मालकीचा हा बैल बैलगाडा शर्यतप्रेमींमध्ये विशेष लोकप्रिय होता. त्याच्या निधनाने मावळातील बैलगाडा शौकिनांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

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