Bailgada Sharyat: वेग, ताकद अन् जिद्दीला अखेरचा निरोप! पुणे जिल्ह्यात दबदबा असलेल्या ओम्या बैलाचं निधन

तळेगाव दाभाडे: मावळच्या बैलगाडा शर्यतीच्या मैदानावर आपल्या वेगाने आणि दमदार कामगिरीने पुणे जिल्ह्यात वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘ओम्या’ बैलाचे बुधवारी (दि. २७) निधन झाले. वांगवाडी येथील रामनाथ वारिंगे यांच्या मालकीचा हा बैल बैलगाडा शर्यतप्रेमींमध्ये विशेष लोकप्रिय होता. त्याच्या निधनाने मावळातील बैलगाडा शौकिनांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आली..‘भारतकेसरी ओम्या’ या नावाने परिचित असलेल्या ओम्याने राज्यातील विविध बैलगाडा शर्यतींमध्ये सहभाग घेत आपल्या कामगिरीने ठसा उमटविला होता. मावळच्या बैलगाडा शर्यतीच्या मैदानावर त्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली होती. वेग, ताकद आणि जिद्दीच्या जोरावर त्याने शर्यतप्रेमींच्या मनात स्थान मिळविले होते..Pune Traffic Issue : वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती; ‘रिअल टाइम डेटा’नुसार होणार अभ्यास.ओम्याच्या निधनाची वार्ता समजताच परिसरातील हजारो बैलगाडा शौकीन, शेतकरी आणि नागरिकांनी त्याला अखेरचा निरोप देण्यासाठी गर्दी केली. मोठ्या उपस्थितीत ओम्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी बैलमालक रामनाथ वारिंगे यांच्यासह उपस्थित अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. आपल्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे जपलेल्या ओम्याला निरोप देताना वारिंगे कुटुंबीय भावुक झाले होते..BMC Politics: मुंबई महापालिकेत सत्ताबदलाची नांदी! सव्वावर्ष शिंदेसेनेचा महापौर बसणार? भाजपला धक्का देण्याची तयारी; ‘मिशन टायगर’ची चर्चा.मावळ तालुक्यात बैलगाडा शर्यतीला मोठी परंपरा आहे. या मैदानावर अनेक बैलांनी आपल्या कामगिरीने शर्यतप्रेमींच्या मनात स्थान निर्माण केले आहे. त्यामध्ये ‘ओम्या’चे नाव अग्रक्रमाने घेतले जात होते. मैदानावर धावताना त्याचा वेग आणि जिद्द पाहण्यासाठी शौकिनांची गर्दी होत असे..ओम्याच्या निधनाने बैलगाडा शर्यतीच्या मैदानावरील एक दमदार बैल काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. मात्र, त्याच्या वेगवान दौडीच्या आणि गाजलेल्या कामगिरीच्या आठवणी मावळातील बैलगाडा शौकिनांच्या मनात कायम राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.