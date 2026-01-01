मावळातील १८० कातकरी कुटुंबांना घरकुले
वडगाव मावळ, ता. १ : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागामार्फत केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनेअंतर्गत मावळ तालुक्यातील १५ गावांमध्ये कातकरी बांधवांसाठी घरकुलांची कॉलनी बांधण्यात येणार आहे. गायरानातून जागा उपलब्ध झाल्याने घरकुलांपासून वंचित राहिलेल्या सुमारे १८० कातकरी कुटुंबांना नवीन वर्षात हक्काचे घर मिळणार आहे.
मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी या योजनेबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, केंद्र शासनाच्या पीएम जनमनमधून प्रामुख्याने कातकरी कुटुंबांना लाभ दिला जातो. जागेअभावी तालुक्यातील अनेक बेघर कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास व पीएम जनमन योजनेतून घरकुलांचा लाभ देता येत नव्हता. ते शासनाच्या घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. भूमिहीन व बेघर कुटुंबांच्या घरकुलांसाठी शासकीय गायरान अथवा वन खात्याकडून जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मावळ पंचायत समितीचे प्रयत्न सुरू होते. काही लाभार्थ्यांच्या जागेसाठीचे प्रस्तावही महसूल विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार १५ गावातील १८० कातकरी कुटुंबांना घरकुले बांधण्यासाठी गायरान जागा मंजूर झाली आहे. कातकरी कुटुंबांसाठी गायरान जागा मंजूर झालेली असून, त्या ठिकाणी कातकरी बांधवांसाठी घरकुलांची नियोजनबद्ध कॉलनी बांधण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी या कामाला सुरुवातही झाली आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात मॉडेल ठरू शकेल, अशा पद्धतीने या घरकुलांच्या कॉलनींचे काम करण्यात येणार आहे. येत्या महिनाभरात सर्व ठिकाणची कामे पूर्ण करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
गावनिहाय घरकुलांची संख्या
कार्ला येथे १८, कल्हाट येथे १०, टाकवे बुद्रुक (बेलज) येथे १४, फळणे येथे ९, कुसगाव बुद्रुक येथे १७, वराळे येथे ६, सुदवडी येथे १०, वडेश्वर येथे ७, सावळा येथे ७, मुंढावरे येथे २२, टाकवे खुर्द येथे ९, भोयरे येथे २५, गहुंजे येथे ४, इंगळूण येथे ५, आपटी (आतवण) येथे १७
कातकरी बांधवांना नवीन वर्षात मिळणार स्वतःचे घर
नवीन वर्षात मावळ तालुक्यातील एकही लाभार्थी बेघर राहू नये, असा संकल्प मावळ पंचायत समितीने केला आहे. आदिवासी, कातकरी अशा सर्वांना घरकुल योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. घरकुलांसाठी प्रामुख्याने जागेची अडचण होती. १५ गावांमध्ये आता गायरानाची जागा उपलब्ध झाल्याने तेथे आदर्श अशी घरकुलांची कॉलनी उभारण्यात येणार आहे. महिनाभरात कातकरी बांधवांना स्वतःच्या मालकीचे घर मिळेल.
- कुलदीप प्रधान, गटविकास अधिकारी तथा प्रशासक, मावळ पंचायत समिती
