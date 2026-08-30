पुणे

मायणीत पत्रकारांचे जिल्हा पोलीस प्रमुखांना निवेदन

मायणीत पत्रकारांचे जिल्हा पोलीस प्रमुखांना निवेदन
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मायणी पोलिस ठाण्याचा प्रश्न मार्गी लावा

तालुका पत्रकार संघाची मागणी; पोलिस अधीक्षकांना निवेदन

मायणी, ता. ३० : येथील ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र पोलिस ठाणे उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे जागेचा प्रश्न सुटला असतानाही ठाण्याचे काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. हे काम मार्गी लागावे, अशी मागणी मायणी पत्रकार संघाने पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांच्याकडे केली आहे.
येथील पोलिस ठाण्याच्या पाहणीसाठी आलेल्या पोलिस अधीक्षक पिंगळे यांना स्वतंत्र पोलिस ठाण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी मायणी पत्रकार संघाच्या वतीने निवेदन दिले. त्यावेळी दहिवडीचे पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत, पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे, मायणी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विक्रांत पाटील, खटाव तालुका पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष प्रकाश सुरमुख, उपाध्यक्ष अंकुश चव्हाण, संघटक महेश जाधव, संदीप कुंभार, दत्ता कोळी, विशाल चव्हाण, स्वप्नील कांबळे, अमोल भिसे, मानवाधिकार संघटनेचे डॉ. संतोष डांगे, पोलिस पाटील प्रशांत कोळी, सचिन शेटे आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, की मायणी व परिसरातील वाढती लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे प्रमाण, मोठे शैक्षणिक संकुल, बाजारपेठ व जिल्हा सीमेलगत असलेले भौगोलिक स्थान लक्षात घेता मायणीत स्वतंत्र पोलिस ठाणे सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. मायणी अतिसंवेदनशील म्हणून पोलिस दप्तरी नोंद असून, याबाबत पत्रकार बांधव वारंवार समस्या मांडत आहे.
यावर पत्रकारांच्या मागणीचा विचार करत आपण वरिष्ठ पातळीवर पोलिस ठाणे निर्मितीसाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही पोलिस अधीक्षक पिंगळे यांनी दिली.
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मायणी : निखिल पिंगळे यांना निवेदन देताना मायणी पत्रकार संघाचे सदस्य. (अंकुश चव्हाण : सकाळ छायाचित्रसेवा)
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ग्रामीण भागातील सुरक्षा बळकट करणे
पत्रकार संघाची भूमिका मायणीमध्ये
पोलिस अधीक्षकांचा दौरा मायणीमध्ये
मायणीतील शैक्षणिक संकुलांचे वाढते महत्त्व
पोलिस मंडळाचे अडथळे
मायणीतील आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विचार
संगणक शिक्षणावर पोलिसांचा प्रभाव
पत्रकारांच्या आवाहनांची तीव्रता
मतदान आणि पोलिसांची जबाबदारी मायणीमध्ये
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