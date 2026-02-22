चेन्नईतील गोल्डन बीचवर वरठीच्या तरुणीचा बुडून मृत्यू
मयूरी चौधरी.
भंडारा जिल्ह्यातील तरुणीचा
चेन्नईत समुद्रात बुडून मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
वरठी(जि. भंडारा), ता. २२ : चेन्नई येथील गोल्डन बीचवर समुद्रकिनारी फिरताना मोठ्या लाटेत वाहून गेल्याने मोहाडी तालुक्यातील वरठी येथील मयूरी हरिश्चंद्र चौधरी (वय २३) हिचा बुडून मृत्यू झाला.
वरठी येथील मयुरी ही चेन्नई येथे ‘कॉग्निझंट’ या आयटी कंपनीत ‘इंटर्नशिप’साठी गेली होती. शनिवार सुटी असल्याने ती मित्रांसह पोंडेरी रोड परिसरातील गोल्डन बीचवर फिरण्यासाठी गेली. त्यावेळी समुद्रात अंदाजे १० ते १५ फूट उंच लाटा उसळत होत्या. मित्रमंडळी समुद्रकिनारी सेल्फी घेत असताना अचानक आलेल्या प्रचंड लाटेत ते सर्व सापडले. त्यापैकी काही जण लाटेसोबत समुद्रात ओढले गेले. तमिळनाडू सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २६ विद्यार्थ्यांपैकी तिघे पाण्यात उतरले होते. हे तिघे लाटेसह वाहून गेले. त्यात मयुरीने जीव गमावला तर जय पाटीलचा शोध अद्याप लागलेला नाही. त्यांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. राज केदारी सुरक्षितपणे बाहेर आला. बचाव पथकाने तत्काळ शोधमोहीम सुरू केली. त्यानंतर मयुरी चौधरीच्या मृतदेह सापडला. अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वीच ती ‘इंटर्नशिप’साठी चेन्नईला गेली होती. घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ तमिळनाडू सरकारशी संपर्क साधत मदत व बचाव कार्याबाबत माहिती घेतली. शोध व बचाव कार्य गतिमान करून सर्वतोपरी मदत करावी, अशी विनंती केली. राज्य शासन संबंधित कुटुंबीयांच्या सतत संपर्कात असून आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे कळविले आहे.
