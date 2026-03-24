MBA: नफा आणि निसर्ग दोन्ही महत्त्वाचे! MBA मध्ये 'कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी' आणि 'ग्रीन फायनान्स' या नव्या विषयांना मोठी मागणी

पुणे: गेल्या दशकापर्यंत कंपन्यांचे मूल्यमापन केवळ त्यांच्या नफ्यावरून आणि व्यवसायातील वाढीवरून केले जात असे. मात्र, आज काळ बदलला आहे. आता कंपन्यांना नफ्यासोबतच कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरणाचे रक्षण आणि सामाजिक जबाबदारी यावरही उत्तर द्यावे लागते..हा केवळ देखावा नसून, यामुळे कंपन्यांच्या रणनीती आणि नोकरभरतीचे निकष बदलले आहेत. याच बदलाची दखल घेत पुण्यातील 'पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बीझनेस मॅनेजमेंट' (PIBM) सारखी अग्रगण्य बिझनेस स्कूल्स आता 'कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी' (Corporate Sustainability) आणि 'ग्रीन फायनान्स' (Green Finance) यांसारख्या विषयांत विशेष शिक्षण (Specialisation) देत आहेत..कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी म्हणजे काय?नफा मिळवत असतानाच पर्यावरणाचे नुकसान टाळणे आणि नैतिक पद्धतीने व्यवसाय करणे म्हणजे 'कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी'. आज अनेक कंपन्या आपल्या आर्थिक अहवालासोबत 'सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स' प्रसिद्ध करतात. भारतात 'सेबी'च्या (SEBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आघाडीच्या कंपन्यांना आता 'बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट' सादर करणे बंधनकारक आहे. जेव्हा एखादी कंपनी वीज किंवा कचरा कमी करते, तेव्हा तिचे पैसेही वाचतात; म्हणूनच अनेक कंपन्या याकडे केवळ समाजसेवा म्हणून न पाहता व्यवसायातील खर्च कमी करण्याची संधी म्हणून पाहतात..ग्रीन फायनान्स: पर्यावरणासाठी गुंतवणूकपर्यावरणास पूरक असणाऱ्या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देणे म्हणजे 'ग्रीन फायनान्स'. बँका आणि गुंतवणूकदार आता सौर ऊर्जा, स्वच्छ पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाचा सामना करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये पैसे गुंतवत आहेत. 'ग्रीन बॉण्ड्स' हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे क्षेत्र वित्त (Finance) आणि पर्यावरण विश्लेषणाची सांगड घालते..बिझनेस स्कूल्समध्ये हे बदल का होत आहेत?या विषयांची सुरुवात वर्गातून झाली नसून ती उद्योगांच्या गरजेतून झाली आहे:कंपन्यांची वाढती मागणी: कंपन्यांना अशा मॅनेजर्सची गरज आहे जे सस्टेनेबिलिटीची आकडेवारी व्यवसायाच्या भाषेत मांडू शकतील. सध्या बाजारात अशा जाणकार उमेदवारांची मोठी कमतरता आहे.कडक नियम: भारत आणि युरोपियन युनियन सारख्या ठिकाणी आता पर्यावरणाबाबतचे नियम कडक झाले आहेत. हे नियम समजून घेण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षित व्यावसायिकांची गरज आहे.जागतिक दबाव: गुंतवणूकदार आता कोणत्याही कंपनीत पैसे गुंतवण्यापूर्वी त्या कंपनीचा पर्यावरणाबाबतचा रेकॉर्ड (ESG Score) तपासतात. जर एखाद्या कंपनीचा रेकॉर्ड खराब असेल, तर तिला निधी मिळणे कठीण होते..यशस्वी करिअरसाठी आवश्यक कौशल्येया क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी केवळ पर्यावरणाची आवड असून चालत नाही, तर 'डेटा अॅनालिसिस'ची जोड आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना उत्सर्जन अहवाल आणि ऊर्जा वापराचे विश्लेषण करता आले पाहिजे. PIBM सारख्या संस्था आपल्या विद्यार्थ्यांना अॅनालिटिक्स टूल्स, इंडस्ट्री सेशन्स आणि प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट्सद्वारे तयार करत आहेत. जे विद्यार्थी सस्टेनेबिलिटी आणि नफा यांची सांगड घालू शकतात, त्यांना नोकरीमध्ये अधिक पसंती मिळते..नोकरीच्या संधीया क्षेत्रातील करिअरच्या वाटा आता विस्तारत आहेत. सल्लागार कंपन्यांमध्ये 'ESG अॅनालिस्ट', बँकांमध्ये 'ग्रीन फायनान्स स्पेशालिस्ट' आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये 'सस्टेनेबिलिटी मॅनेजर' अशा विविध पदांवर संधी उपलब्ध आहेत. तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्येही आता कार्बन अकाउंटिंग टीम्स तयार केल्या जात आहेत. या क्षेत्रातील पगार पारंपारिक मॅनेजमेंट क्षेत्राच्या तोडीचा असून प्रगतीची मोठी संधी येथे उपलब्ध आहे.निष्कर्ष: तंत्रज्ञान आणि बदलत्या नियमांमुळे 'कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी' आणि 'ग्रीन फायनान्स' ही भविष्यातील मॅनेजमेंट शिक्षणाची महत्त्वाची अंगे बनली आहेत. जे विद्यार्थी आज या विषयांमध्ये नैपुण्य मिळवतील, ते उद्याचे यशस्वी व्यावसायिक नेते म्हणून ओळखले जातील.