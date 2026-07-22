पुणे

MBBS Mahakumbh : भावी डॉक्टरांसाठी ‘एमबीबीएस महाकुंभ’; ‘सकाळ विद्या’ आणि ‘वे टू ॲडमिशन’ यांच्यावतीने दोन ऑगस्टला आयोजन

आपल्या मुलीने किंवा मुलाने डॉक्टर व्हावं, हे पालकाचं स्वप्नं असतं. मात्र ऐन वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्यावेळी खरी धाकधूक सुरू होते.
Sakal Vidya

Sakal Vidya

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - आपल्या मुलीने किंवा मुलाने डॉक्टर व्हावं, हे पालकाचं स्वप्नं असतं. मात्र ऐन वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्यावेळी खरी धाकधूक सुरू होते. प्रवेश प्रक्रियेत महाविद्यालय निवडताना आणि विविध नियमांप्रमाणे प्रक्रिया करताना विद्यार्थी-पालक गोंधळतात. वैद्यकीय प्रवेशाची हीच चिंता दूर करण्यासाठी ‘सकाळ विद्या’ आणि ‘वे टू ॲडमिशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या दोन ऑगस्टला ‘एमबीबीएस महाकुंभ’ आयोजित करण्यात आला आहे.

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