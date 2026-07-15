बोधेगाव -ढाकणे शैक्षणिक संकुलात एमसीए अभ्यासक्रमाची भर

ढाकणे शैक्षणिक संकुलात एमसीए अभ्यासक्रमाची भर
बोधेगाव, ता.१५ ः राक्षी (ता. शेवगाव) येथील ढाकणे शैक्षणिक संकुलाच्या शैक्षणिक वाटचालीत आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. संकुलांतर्गत कार्यरत सुनीताताई एकनाथराव ढाकणे कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंटच्या मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स (एमसीए) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), नवी दिल्ली, तसेच महाराष्ट्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे.
ढाकणे शैक्षणिक संकुलामध्ये यापूर्वी डिप्लोमा अभियांत्रिकी, बी.टेक., एमबीए, आयटीआय, तसेच इयत्ता अकरावी-बारावी विज्ञान शाखेचे वर्ग सुरू आहेत. आता एमसीए अभ्यासक्रमालाही मान्यता मिळाल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर स्तरावरील माहिती-तंत्रज्ञान शिक्षणाची संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. मान्यतेबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत ढाकणे, सचिव जया रहाणे, कोषाध्यक्ष हृषिकेश ढाकणे, प्रा. रियाझखान आत्तार, प्रा. अंबादास डोंगरे, महेश मरकड, प्रवीण नागरगोजे यांनी अभिनंदन केले.
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एआयसीटीई व राज्य शासनाची मान्यता मिळणे ही संस्थेसाठी अभिमानाची बाब आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, रोजगाराभिमुख आणि उद्योगकेंद्रित शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा संस्थेचा यापुढेही प्रयत्न कायम राहील.
-डॉ. एकनाथ ढाकणे, संस्थापक अध्यक्ष, ढाकणे शैक्षणिक संकुल, राक्षी
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