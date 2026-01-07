पुणे

MCA CET Registration : २०२६-२७ साठी एमसीए व एम.एचएमसीटी सीईटी अर्ज सुरू!

MAH CET : एमसीए आणि एम.एचएमसीटी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी प्रवेश नोंदणीस सुरुवात झाली आहे. मार्च २०२६ मध्ये संगणकाधारित पद्धतीने परीक्षा होणार असून अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.
मीनाक्षी गुरव @GMinakshi_Sakal
पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन (एमसीए) आणि मास्टर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (एम. एचएमसीटी) या दोन अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेच्या प्रवेश नोंदणीस बुधवारपासून सुरवात झाली आहे.

