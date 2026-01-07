MCA CET Registration : २०२६-२७ साठी एमसीए व एम.एचएमसीटी सीईटी अर्ज सुरू!

पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन (एमसीए) आणि मास्टर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (एम. एचएमसीटी) या दोन अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेच्या प्रवेश नोंदणीस बुधवारपासून सुरवात झाली आहे..राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर संगणकाधारित पद्धतीने ऑनलाइन पद्धतीने ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. सीईटीच्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार ‘एम. एचएमसीटी’ परीक्षा २५ मार्च रोजी, तर ‘एमसीए’ सीईटी परीक्षा ३० मार्च रोजी होणार आहे. २०२५मध्ये झालेल्या एमसीएच्या सीईटी परीक्षेसाठी ५६ हजार २५७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती..MAH CET Registration : एम.पी.एड व एम.एड सीईटी प्रवेश नोंदणीस सुरुवात; परीक्षेच्या तारखा जाहीर!.अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ :www.mahacet.orgगेल्या काही वर्षात नोंदणी केलेले विद्यार्थी :प्रवेश परीक्षा : २०२३-२४ : २०२४-२५ २०२५-२६एमसीए : ३४,२४६ ३९,९६५ ५६,२५७एम. एचएमसीटी : ३५ १७९ ८०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.