Pune News : एमसीसीआयएच्या हेल्पलाइनचा दहा हजार सल्लामसलतींचा टप्पा पूर्ण; देशातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एमएसएमईना मदत

पुणे - सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चरने (एमसीसीआयए) सुरू केलेल्या विनामूल्य ‘एमएसएमई हेल्पलाइन’द्वारे दहा हजार सल्लामसलतींचा टप्पा पूर्ण केला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांसह देशातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील उद्योजकांना या सेवेचा लाभ झाला आहे..व्यवसाय सुरू करताना किंवा विस्तार करताना सरकारी योजना, उद्यम नोंदणी, जीएसटी अनुपालन, कर्ज व वित्तपुरवठा, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), विपणन, ब्रँडिंग आणि आयात-निर्यात प्रक्रियेबाबत अनेक उद्योजकांना अडचणी येतात. विशेषतः छोट्या उद्योगांकडे स्वतंत्र तज्ज्ञ सल्लागार ठेवण्याची क्षमता नसल्याने योग्य माहितीअभावी संधी गमावण्याचे प्रमाण वाढते. या पार्श्वभूमीवर हेल्पलाइनच्या माध्यमातून तज्ज्ञांकडून वैयक्तिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे..कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे, योग्य योजना आणि अर्जप्रक्रिया समजून घेण्यापासून ते उद्यम नोंदणी आणि ‘जीएसटी’संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करण्यापर्यंत उद्योजकांना मदत मिळत आहे. त्यामुळे कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे कर्जप्रक्रिया रखडणे किंवा अनुपालनाशी संबंधित अडचणी निर्माण होणे टाळण्यास मदत होत आहे.‘जेम’वरील नोंदणी आणि विपणनविषयक मार्गदर्शनामुळे ‘एमएसएमईं’ना नव्या ग्राहकांपर्यंत आणि सरकारी बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळत आहे. ऑनलाइन व्हिडिओ सल्लामसलतीमुळे लहान शहरे, दुर्गम भागातील उद्योजकांनाही पुणे किंवा अन्य औद्योगिक केंद्रात न जाता तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधता येतो. त्यामुळे वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचून व्यवसायातील प्रश्नांवर वेळेत निर्णय घेणे शक्य होत आहे..विविध विषयांवर मार्गदर्शन‘एमएसएमई’ हेल्पलाइनद्वारे व्यवसाय नोंदणी, उद्यम नोंदणी, जीएसटी, कर्ज व वित्तपुरवठा, जेम नोंदणी, विपणन, ब्रँडिंग, तसेच आयात-निर्यात प्रक्रियेबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे विविध कार्यालये किंवा सल्लागारांकडे जाण्याऐवजी उद्योजकांना प्राथमिक मार्गदर्शन एकाच माध्यमातून मिळते.दहा हजार सल्लामसलती पूर्ण होणे हे ‘एमएसएमई’ हेल्पलाइनचा प्रत्यक्ष परिणाम दर्शविणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या आकड्यामागे मार्गदर्शनासाठी पुढे आलेले दहा हजार उद्योजक आहेत. उद्योगाचा आकार किंवा भौगोलिक स्थान कोणतेही असो, प्रत्येक ‘एमएसएमई’ला तज्ज्ञांचा सल्ला सहज उपलब्ध करून देणे हा आमचा उद्देश आहे.- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, ‘एमसीसीआयए’.महत्त्वाची आकडेवारी -- एकूण सल्लामसलती : १०,०५०- लाभ घेतलेले एमएसएमई : ५,१३६- जिल्हे : ३०० हून अधिक- राज्ये : २९- महिला उद्योजक : १,२०८- महिला उद्योजकांचे प्रमाण : २३.५ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.