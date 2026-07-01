पुणे

Pune MCOCA Case : मकोका प्रकरणातील वर्षभर फरार रोहित गायकवाड बारामतीत अटक; आश्रय देणारा साथीदार ऋतिक रावळकरही पोलिसांच्या जाळ्यात

मकोका गुन्ह्यातील फरार रोहित गायकवाडला गुन्हे शाखेच्या पथकाची कारवाई; बारामतीत लपून बसताना अटक, आश्रय देणारा साथीदार ऋतिक रावळकरही ताब्यात
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Pune Crime Branch arrested an absconding MCOCA accused from Baramati and detained another suspect for providing shelter.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : वानवडी पोलिस ठाण्यात दाखल महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत गुन्ह्यात एक वर्षापासून फरार असलेल्या आरोपीला गुन्हे शाखा युनिट पाचच्या पथकाने बारामतीतून अटक केली. यासोबतच, त्याला स्वतःच्या घरात आश्रय देणाऱ्या एका साथीदारालाही पोलिसांनी अटक केली आहे.

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