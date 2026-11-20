पुणे - दहीहंडी उत्सवाच्या कार्यक्रमात गोळीबार करून परिसरात दहशत निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारी टोळीवर पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) कारवाई केली आहे. यामध्ये टोळीप्रमुख आकाश वसंत कंचिले याच्यासह नऊ सराईत गुन्हेगारांचा समावेश आहे..टोळीप्रमुख आकाश वसंत कंचिले (रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा - सध्या फरार), दिनेश रामदास घाडगे (वय-२५, रा. कोंढवा खुर्द), कार्तिक महादेव पांडागळे (वय-१९, रा. कोंढवा खुर्द), विजय रामदास चौंधे (वय-१८, रा. येवलेवाडी), जितेंद्र ऊर्फ दादू जालिंदर भालेराव (वय-२२, रा. अंतुलेनगर, येवलेवाडी), लक्ष्मण ऊर्फ सोनू ऊर्फ जांभ्या शिवाजी गजरमल (वय-२६, रा. शिवनेरीनगर, कोंढवा खुर्द), प्रज्वल ऊर्फ पज्या बापू कदम (वय-२६, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा), धम्मा शशिकांत साळवे (वय-२०, रा. अंतुलेनगर, पिसोळी- फरार) आणि आर्यन थोरात (फरार) अशी कारवाई करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोंढवा परिसरात दहीहंडी उत्सवादरम्यान आरोपींनी पिस्तुलातून गोळीबार करून दहशत माजवली होती. याप्रकरणी कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान टोळीप्रमुख आकाश कंचिले आणि त्याच्या साथीदारांवर येरवडा, कोंढवा, लोणी काळभोर आणि विमानतळ पोलिस ठाण्यांत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे निष्पन्न झाले..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, सहाय्यक आयुक्त रामदास इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष खेतमाळस, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) प्रशांत मंडले, संतोष चौधरी, उपनिरीक्षक रवींद्र गावडे, शेखर कोळी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.