पुणे

Pune Crime : खंडणी उकळणाऱ्या कोंढव्यातील पठाण टोळीवर ‘मकोका’

बांधकाम व्यावसायिकांना बेकायदेशीर बांधकामाची भीती दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या ‘पठाण टोळी’तील दोघा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
mokka crime

mokka crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - बांधकाम व्यावसायिकांना बेकायदेशीर बांधकामाची भीती दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या ‘पठाण टोळी’तील दोघा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. कोंढवा पोलिसांकडून या टोळीविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मकोका) कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे.

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